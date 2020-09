BOSS Pocket GT, il pedalino per suonare la chitarra con YouTube

Un processore effetti portatile con funzioni didattiche integrate su YouTube: è la frase che meglio riassume l’essenza di Boss Pocket GT, il nuovo “pedalino” che permette di suonare sui propri video preferiti di YouTube usando i suoni BOSS, con marker A/B assegnabili e la possibilità di cambiare automaticamente i timbri durante l’esecuzione, rendendo più facile e produttivo che mai suonare sui video di YouTube.

Di fatto introduce un modo tutto nuovo per esercitarsi, per suonare nelle jam session o in sala prove. Si collega allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth e da lì tramite l’app BOSS Tone Studio (per iOS, Android, Mac e Windows) si possono creare liste di brani presi da YouTube, impostare i marcatori per i loop e studiare sui pezzi.

Permette anche di emulare i suoni dei musicisti famosi oppure di crearne di propri, passando poi da uno all’altro in maniera del tutto automatica durante la riproduzione dei video. Nello specifico, grazie al sistema di selezione automatica dei suoni, è possibile impostare un suono pulito per la strofa, un crunch per il ritornello, una distorsione con eco per il solo e far sì che si attivi uno o l’altro al momento opportuno e in maniera del tutto automatica.

In pratica questo dispositivo offre un approccio semplificato allo studio dello strumento con iPhone e iPad ed elimina il passaggio da un’app all’altra visto che l’app BOSS Tone Studio ha il browser YouTube integrato e, allo stesso tempo, permette di creare e gestire i vari suoni per chitarra. Il tutto con una qualità da studio di cui si può beneficiare sia quando ci si esercita con le lezioni online, sia quando poi si sale sul palco. Dentro c’è lo stesso motore audio del processore GT-1, quindi si hanno a disposizione oltre 100 ampli ed effetti di qualità Boss. Non solo: condividendo lo stesso DNA, utilizzando il software è possibile scambiare suoni e configurazioni tra uno e l’altro.

Per quanto riguarda l’usabilità, tramite le manopole si selezionano gli effetti, si modifica il gain dell’ampli e i vari livelli. C’è anche un pulsante per attivare l’accordatore incorporato, nonché quelli per gestire il controllo remoto e accedere alla riproduzione di YouTube con un click. Ottimo poi il tasto Center Cancel, con cui si può praticamente ridurre istantaneamente il volume delle voci e degli assoli di chitarra.

Ovviamente Pocket GT non funziona solo con YouTube. Si può eventualmente effettuare lo streaming wireless di qualsiasi applicazione musicale tramite Bluetooth e suonarci sopra. C’è anche la presa AUX IN per collegare fisicamente lettori MP3, drum machine o altri dispositivi che non hanno il Bluetooth. Volendo si può usare anche col computer per registrare le tracce di chitarra con Garageband o un qualsiasi DAW tramite il collegamento USB, che può essere usato anche per scaricare nuovi suoni dal BOSS Tone Central.

BOSS Pocket GT si compra anche su Amazon al prezzo di 253 euro.

