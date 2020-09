HONOR Watch ES disponibile in Italia, in sconto di 20 euro fino al 30 settembre

Attenzione a non confondersi con SE di Apple. HONOR Watch ES è il nuovo smartwatch di Honor, che tenta di abbattere completamente il confine tra watch e band, presentando un dispositivo che coniuga le funzioni dell’uno, con un form factor simile all’altro. Al momento si acquista in offerta con 20 euro di sconto sul listino ufficiale di 99,90 euro.

HONOR Watch ES propone un display touch da 1,64 pollici con tecnologia AMOLED e sarà proposto con tre diversi colori. E’ studiato come se si trattasse di un vero e proprio personal trainer virtuale da tenere polso per aiutare l’utente a mantenere uno stile di vita attivo.

A livello estetico propone un telaio da 30 mm e uno spessore di soli 10,7 mm, con un design ergonomico che si adatta comodamente al polso per l’uso quotidiano. Il display offre una risoluzione di 456 x 280 pixel, mentre a livello di certificazione gode di quella 5ATM, mentre a livello di autonomia l’utilizzo stimato è fino a 10 giorni.

HONOR Watch ES pesa appena 21 grammi, sarà venduto in tre differenti colorazioni, e proporrà watch faces personalizzabili, di cui 6 sempre in funzione. Lo smart watch carica completamente in 100 minuti, mentre mezz’ora sarà sufficiente per portare la band al 70% di carica.

HONOR Watch ES è studiato per il monitoraggio costante dell’attività fisica, con possibilità di tracciare ben 95 modalità di allenamento tra cui corsa indoor e outdoor, ciclismo, nuoto in piscina e open water, yoga e molti altri per fornire dati di allenamento in tempo reale. Ancora, offre 12 corsi di allenamento animati per l’allenamento a casa o in ufficio, tra cui 3 minuti per gli esercizi di sollievo dal dolore alla spalla, esercizi per bruciare grassi e l’allenamento per gli addominali, oltre a 44 esercizi animati per l’allenamento quotidiano con una dimostrazione accurata.

HONOR Watch ES traccia e monitora le attività quotidiane, comprese il conteggio dei passi, le calorie bruciate, ed è in grado di ricevere e mostrare le notifiche di messaggi/chiamate dallo smartphone, oltre ad offrire il controllo remoto ella musica.

Altre funzioni includono il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con support alla tecnologia TruSeen 4.0 con algoritmo AI avanzato per garantire la precisione. Ancora, monitora l’SpO2, il sonno con tecnologia TruSleepTM 2.0, il monitoraggio dello stress e quello ciclo femminile.

HONOR Watch ES, l’ultimo fitness smartwatch di HONOR con personal trainer virtuale è da oggi disponibile alla vendita solo su HiHonoral prezzo scontato in occasione del lancio di €79,90 invece che €99,90 fino al 30 settembre. Molti prodotti Honor sono disponibili anche su Amazon.