Apple e tasse in Irlanda, l’Europa deve fare ricorso entro il 25 settembre

Per la complessa causa legale che vede Apple contrapposta alla Commissione europea per la questione della tasse arretrate in Irlanda, equiparate secondo l’accusa ad aiuti illeciti di stato, l’Europa ha tempo solo fino a venerdì 25 settembre per presentare ricorso. Mancano ormai pochissimi giorni e finora la Commissione europea e soprattutto il Commissario alla concorrenza Margrethe Vestager non hanno ancora presentato ricorso.

Se questo non verrà effettuato entro la scadenza indicata, varrà la decisione della Corte Generale del Lussemburgo formulata a luglio, che di fatto cancella la mega multa da 13 miliardi di euro, assegnando così una vittoria senza precedenti a Cupertino. Ma anche se, man mano che si riducono i giorni e le ore utili per il ricorso, aumentano pareri e pronostici di esperti di volta in volta a favore di una o dell’atra parte, occorre rilevare che una vittoria di Cupertino per il mancato ricorso della Commissione europea sembra altamente improbabile.

Questo per due ragioni fondamentali: secondo la Commissione europea la decisione del tribunale su Apple formulata a luglio non risulta coerente con altre due cause simili precedenti, più precisamente nel caso contro Fiat per le tasse versate in Lussemburgo e contro Starbucks per le tasse versate in Olanda.

In secondo luogo, ma forse soprattutto, sono in corso diversi altri casi simili che vedono contrapposti la Commissione europea con in testa il Commissario alla concorrenza Vestager, contro IKEA, Nike e altri grandi colossi. Il caso Apple per le tasse in Irlanda rappresenta quello finanziariamente più importante: un mancato ricorso entro il 25 settembre e la vittoria di Apple indebolirebbero in modo sostanziale la posizione dell’Unione europea.

Ricordiamo che questa non è l’unica questione in sospeso tra Apple e l’Europa: a giugno la Commissione europea ha avviato due indagini antitrust su Apple per pratiche anticompetitive su App Store e anche su Apple Pay. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

