Brevetto Apple, i MacBook permetteranno di regolare il feedback della tastiera

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto Apple che lascia immaginare futuri MacBook e Mac desktop nei quali l’utente potrà decidere il livello di feedback della tastiera, regolando dalle Preferenze le sensazioni che si avvertono alla pressione dei tasti.

Nella domanda di brevetto, Apple spiega che dispositivi tradizionali dispositivi di input quali le tastiere sono tipicamente statici; in quanto tali, l’utente non è in grado di regolare sensazioni e/o la corsa del meccanismo di input (tasti e pulsanti vari). Gli utenti, spiega ancora la Casa di Cupertino, hanno preferenze diverse durante la digitazione, in base anche delle dimensioni delle loro mani, l’appartenenza al sesso maschile o femminile, stile di scrittura, e così via.

Nel brevetto di Apple si evidenzia la possibilità di offrire tasti con meccanismo di pressione regolabile, con regolazioni di fino solo per alcuni o per tutti i tasti, consentendo di modificare dinamicamente la corsa in base ai gusti dell’utente. Dal punto di vista tecnico nel dispositivo di input dovrebbe essere in pratica integrato un sensore di luce che tiene conto dell’intensità luminosa individuata man mano che l’utente muove le dita sulla tastiera, informazione utilizzabile per determinare la grandezza della mani/dita e regolare di conseguenza la pressione/la corsa in base alle impostate decise nelle Preferenze dall’utente.

Apple ha previsto vari meccanismi per modificare corsa e intensità della digitazione, e anche l’uso di componenti magnetici collocati sotto o adiacenti ai tasti. Non è la prima volta che Cupertino deposita brevetti di questo tipo: simili riferimenti erano stati già individuati a luglio di quest’anno.

