Apple ha brevettato una tastiera regolabile dinamicamente

Dal Patent and Trademark Office statunitense emerge il brevetto di quella che potrebbe essere una futura tastiera per MacBook e altri Mac desktop, in grado di offrire all’utente la possibilità di personalizzare il feedback in base alle preferenze di ognuno.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple; la Casa di Cupertino nella documentazione allegata al brevetto spiega che tradizionali dispositivi di input come le tastiere non consentono di regolare l’intensità della pressione e la corsa della digitazione, e che gli utenti hanno gusti/esigenze diverse in base alle dimensioni delle mani, specifiche di genere, stile di battitura, ecc.

Apple propone allo scopo tastiere con tasti regolabili individualmente e dinamicamente, modificando la corsa in base alle preferenze dell’utente, e consentendo di impostare anche il feedback apitico o sensazione tattile e la forza necessaria da applicare per la pressione.

Il brevetto prevede l’uso di quello che sembra un sensore di intensità luminosa da sfruttare per misurare cambiamenti nella luce rilevata man mano che l’utente muove le dita e le mani sul dispositivo di input, informazioni da sfruttare per determinare la posizione di mani e dita e regolare di conseguenza le impostazioni dei tasti. Affinché il sistema possa funzionare è necessario integrare componenti magnetici e bobine ai meccanismi di input, elementi che consentono di applicare una forza diversa sui tasti in base alle esigenze dell’utente.

Le tastiere per computer non sono tutte uguali e si differenziano per i meccanismi sfruttati (a membrana e a forbice); quelle più diffuse sono quelle con meccanismo a membrana (una piccola membrana di plastica che preme un materiale metallico e crea il contatto necessario per emettere le informazioni); quelle con meccanismo a farfalla sono state oggetto di una causa di alcuni utenti a Apple.

A questo indirizzo un nostro articolo sulle migliori tastiere per Mac.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.