Il futuro delle foto su iPhone in un sensore che vede come l’occhio umano

Nel mondo della fotografia digitale, due cose fanno davvero la differenza: la gamma dinamica e il rumore. Il mondo degli smartphone lavora per migliorare la qualità contando soprattutto sul software, ma Apple sembra intenzionata a rivoluzionare questo principio con un sensore fotografico completamente progettato in casa e capace di prestazoni mai viste.

Le specifiche tecniche sono contenute in un brevetto scoperto dal sito specializzato Y.M.Cinema Magazine e denominato Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise, un nome dietro il quale si nasconde una componente capace di offrire una gamma dinamica da 20 stop, superiore persino a quella della ARRI ALEXA 35, una delle cinecamere più avanzate al mondo.

Venti stop sono un valore incredibile, paragonabile a quello dell’occhio umano, che ha una gamma dinamica percepita stimata tra i 20 e i 24 stop. Un sensore come quello descritto nel brevetto Apple si avvicina tantissimo a ciò che l’occhio umano riesce a percepire nell’arco di una scena molto contrastata.

Per fare un confronto, i sensori degli smartphone attuali — anche quelli di fascia alta come iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro o Galaxy S24 Ultra — offrono una gamma dinamica reale compresa tra 10 e 12 stop. Alcuni sensori recenti arrivano a 13-14 stop in condizioni ottimali, ma questi valori sono spesso “pompati” da algoritmi HDR e processi computazionali.

Per esempio, il nuovo sensore Sony LYT-828 (usato in alcuni top di gamma Android) dichiara fino a 17 stop grazie a tecnologie come il Dual Conversion Gain e l’HDR multi-frame, ma si tratta di risultati ottenuti in più esposizioni e fusi via software.