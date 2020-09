British Telecom «Gli iPhone 12 arrivano tra pochi giorni»

Per la prima volta in anni l’evento Apple di settembre non ha portato i nuovi smartphone di Apple ma, stando a quanto dichiara un dirigente di British Telecom, per gli iPhone 12 mancano ormai pochi giorni al lancio.

Non si tratta di una sorpresa: ormai la fine di settembre è prossima e tutti si aspettano i nuovi terminali Apple per ottobre. Questo era già stato anticipato ufficialmente da Apple, quando Luca Maestri, responsabile finanziario di Cupertino, ha dichiarato che quest’anno gli iPhone sarebbero arrivati con qualche settimana di ritardo rispetto al solito.

Tuttavia la frase pronunciata da Marc Allera, CEO delle divisioni consumer di British Telecom, sugli iPhone 12 assume una valenza superiore per la presenza nell’evento, anche se a distanza e online, di Eddy Cue, responsabile dei servizi Internet di Apple.

«Siamo a pochi giorni dal prossimo importante lancio di Apple, un iPhone 5G, che rappresenterà un enorme impulso per il 5G» ha dichiarato Allera, in una presentazione video interna condivisa in queste ore con i dipendenti della società, segnalata da MacRumors. «I team in tutte le parti di Consumer si sono preparati tutto l’anno per vincere questo lancio ed essere il partner numero uno in Europa per Apple».

Nel suo intervento Eddy Cue ha lodato l’operatore EE di British Telecom per essere stato il primo a offrire piani per smartphone in abbinamento a diversi servizi di Cupertino, inclusi Apple Music, Apple Arcade e anche Apple TV+. Tutto quello che è emerso finora sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet.

