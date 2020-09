Huami Amazfit Band 5 rileva battito e ossigeno nel sangue a 45 dollari

Huami ha annunciato il suo ultimo fitness tracker, che sono generalmente meno costosi delle controparti popolari Garmin e Fitbit: il nuovo Amazfit Band 5 ha caratteristiche tipiche dei fitness tracker, fungendo da contapassi e offrendo un cardiofrequenzimetro, oltre a fornire funzionalità più avanzate, come un monitor di saturazione dell’ossigeno nel sangue e possibilità di interagire con Amazon Alexa. Tutto per 45 dollari.

Non manca la sensazione di deja vù, per la somiglianza con Mi Band 5, anche se tra le caratteristiche tecniche di pregio di questa band Huami si pone il cardiofrequenzimetro BioTracker 2, che controlla la frequenza cardiaca a riposo e le zone di frequenza cardiaca differenziate, avvisando l’utente quando la frequenza cardiaca diventa troppo alta. OxygenBeats misura, invece, la saturazione di ossigeno nel sangue.

Il PAI, o Personal Activity Intelligence Assessment System, interpreterà la frequenza cardiaca giornaliera restituendo un punteggio da utilizzare per determinare la quantità di attività necessaria per rimanere in buona salute. Se utilizzato con Bluetooth e “tecnologie di risparmio energetico”, Huami afferma che l’orologio può durare 15 giorni.

Huami Amazfit Band 5 è ricco di molti altre utili sensori, come un rilevatore del sonno e un monitor dello stress. Può essere utilizzato anche per attività non fitness: la sua funzionalità Amazon Alexa significa che si può chiedere all’assistente di impostare un timer, eseguire comandi domestici intelligenti, controllare le notifiche e altro ancora.

Si tratta di un orologio molto promettente, tenuto anche conto del prezzo che è di appena 45 dollari. Il dispositivo arriverà su altri mercati a ottobre, si spera Italia compresa, anche se non sembrano esserci dubbi in proposito, considerando che molti, se non tutti, gli indossabili Amazfit, sono già disponibili nel nostro paese, anche su Amazon.

