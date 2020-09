Evento Apple 15 settembre, ecco cosa possiamo attenderci

E’ ormai ufficiale l’evento Apple del 15 settembre prossimo, data in cui saranno presentati nuovi prodotti Apple. La presentazione, annunciata con lo slogan “Time Flies”, dovrebbe concentrarsi su Apple Watch Series 6 e sui nuovi iPad, ma non vedere la presenza di iPhone. Una vera novità rispetto a quando accaduto in passato, quando la Mela di solito presentava iPhone e Apple Watch (cosa puntualmente successa lo scorso anno). Le ragioni per cui iPhone 12 assai probabilmente non ci sarà, le abbiamo illustrate in numerose occasioni e non è il caso di ripercorrere in questa sede. Ma se iPhone 12 non ci sarà, non mancheranno novità importanti. Vediamo quali.

Apple Watch Series 6

Sembra essere praticamente certa la presenza all’evento di Apple Watch Series 6. Anche quest’anno ci saranno poche sorprese dal punto di vista del design, che sarà molto simile, se non indentico, a quello di Apple Watch Series 5.

Potrebbe essere dotato di un nuovo chip che apporterà miglioramenti alle prestazioni e alla durata della batteria, insieme a una migliore resistenza all’acqua e una migliore trasmissione wireless per WiFi e velocità dati. La batteria per la Serie 6 trapelata in rete nelle scorse settimane parla di una potenza nominale di 303,8 mAh, che non è un enorme miglioramento rispetto all’attuale batteria da 296 mAh: è probabile, allora, che qualsiasi aumento della durata derivi da migliorie sull’efficenza, piuttosto che da un vero e proprio upgrade hardware.

In questo momento, le voci suggeriscono che la più grande novità del prossimo smartwatch della Mela sarà la funzione di pulsossimetri che consentirebbe all’Apple Watch di rilevare e monitorare i livelli di ossigeno nel sangue.

Secondo alcune stringhe di codice relative ad Apple Watch trovate in iOS 14, l’orologio fornirà notifiche quando i livelli di ossigeno nel sangue scendono al di sotto della soglia di normalità, in modo simile a quanto avviene già con il battito cardiaco, così da poter prevenire eventuali problemi respiratori o cardiaci. La caratteristica è di immediato interesse considerando che il virus contro cui attualmente si combatte può avere come sintomi la diminuzione dei livelli di ossigeno.

Altra novità di Apple Watch 6 potrebbe essere la capacità di prevenire attacchi di panico o alti livelli di stress, con l’orologio che fornirebbe aiuti su come respirare per aiutare a calmare le persone.

Apple Watch economico

Accanto all’Apple Watch Series 6, Apple potrebbe rilasciare una nuova opzione a basso costo per sostituire la serie 3. Una voce suggerisce che il nuovo Apple Watch low cost sarà una serie 4 depotenziata, quindi dimensioni da 40 e 44 mm priva di ECG e del display sempre attivo.

iPad Air

L’assenza di iPhone 12 potrebbe essere letta come una sorta di inversione dei keynote, rinviato a ottobre quello di iPhone, iPad sarebbe pronto a settembre. Questo lo possiamo fondare sul fatto che 15 settembre dovrebbe trovare spazio sul palcoscenico il nuovo iPad Air, il primo dispositivo Apple dotato di Touch ID sul bordo.

Si ipotizza anche che l’iPad Air abbia un design a tutto schermo molto simile all’iPad Pro, con una dimensione dello schermo da 10,8 a 11 pollici. Invece di presentare il notch, le voci hanno suggerito che ‌iPad Air avrà ‌Touch ID‌ sotto il display o integrato nel pulsante laterale del dispositivo.

Come l’iPad Pro, questo nuovo iPad Air di prossima generazione potrebbe essere dotato di una porta USB-C, invece che di quella Lightning, oltre ad una Smart Connector per la Magic Keyboard, quattro altoparlanti stereo e un chip A14.

Molte di queste informazioni, però, non sono state chiaramente classificate, e non si è ben compreso se tutte riguardino iPad Air o un nuovo modello di iPad base. Del resto Apple potrebbe anche pianificare un aggiornamento dell’‌iPad‌ low cost di cui però per ora poco o nulla si conosce.

Discorso analogo per AirTags, i Tile di Apple per ritrovare oggetti. Se inizialmente si pensava ad un debutto pressoché certo di queste nuove periferiche proprio il 15 settembre, adesso non è così. Non solo il termine AirTags non è indicato nella pagina YouTube allestita per lo streaming in diretta, ma è facile ipotizzare che Apple voglia svelarli soltanto al fianco dei prossimo iPhone. Da qui l’idea che, anche AirTags, possa slittare a ottobre.

Cuffie AirPods Studio

Apple sta lavorando su cuffie over-ear di fascia alta che potrebbero essere chiamate AirPods Studio, con un lancio previsto prima della fine del 2020. ‌AirPods Studio‌ sarà il terzo prodotto della gamma AirPods di Apple, con Apple che prevede di vendere le cuffie al fianco di ‌AirPods‌ e AirPods Pro. Come ‌AirPods Pro‌, ‌le cuffie Studio‌ dovrebbero presentare la cancellazione attiva del rumore per ridurre al minimo il rumore ambientale.

Altre caratteristiche dovrebbero essere le regolazioni dell’equalizzatore disponibili tramite un dispositivo iOS o Mac, e il rilevamento testa e del collo, che funzionerebbe in modo simile al rilevamento dell’orecchio negli “AirPods”. Una funzione di orientamento, inoltre, dovrebbe consentire ad “AirPods Studio” di rilevare orecchie sinistra e destra per l’instradamento dei canali audio, così che non dovrebbe esserci di fatto un lato giusto o sbagliato per indossare le cuffie.

In passato si è parlato di due diverse varianti di queste cuffie. Un modello premium di fascia alta e uno è focalizzato sul fitness e realizzato con materiali più traspiranti e leggeri.

Entrambe le versioni dovrebbero includere auricolari magnetici e imbottitura per la fascia che può essere sostituita, simile ai cinturini di Apple Watch. AirPods Studio potrebbero avere un prezzo di 349 dollari.

HomePod low cost

Tra le periferiche Apple che non hanno avuto il successo sperato c’è sicuramente HomePod. Dopo diversi anni Apple potrebbe aver deciso di rilasciare un modello più economico, anche per controbattere l’egemonia sul campo di Amazon con i suoi dispositivi Echo. A dire il vero di HomePod, un prodotto che in Italia per altro non abbiamo mai visto, se ne è parlato veramente poco ultimamente, ed è difficile che siano presenti all’evento.

AirPower

Potrebbe, invece, esserci il ritorno di AirPower, il tappetino di ricarica annullato da Apple nel marzo 2019 per via di numerose problematiche nella produzione e nel funzionamento. Apple potrebbe aver lavorato in segreto al progetto per riproporlo proprio il 15 settembre prossimo, magari con un progetto rivisto e ridimensionato rispetto al piano iniziale.

L’analista di Apple Ming-Chi Kuo, che spesso condivide informazioni accurate sui piani della società, ha di recente affermato che Apple sta lavorando a un “piccolo tappetino di ricarica wireless”.

Mac con processore Apple

A giugno Apple ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei suoi chip Apple basati su ARM e progettati per Mac, che saranno simili ai chip della serie A utilizzati nei dispositivi iOS. Questi chip sono progettati internamente da Apple e porteranno i Mac ad essere più efficienti e con prestazioni più elevate, grazie ad una più profonda integrazione tra hardware e software.

Apple abbandonerà i chip Intel a favore dei suoi chip, con la transizione che inizierà nel 2020. Il primo Mac Apple con questo chip dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, e chissà che l’evento del 15 settembre non possa riservare qualche sorpresa in proposito.

Non esiste parola ufficiale su quale Mac sarà il primo a ottenere un chip ‌Apple, ma le voci suggeriscono che potrebbe trattarsi del MacBook Pro in una nuova variante da 14 pollici.

Anche il MacBook Air e un nuovo iMac da 24 pollici dovrebbero essere tra i primi Mac ad essere aggiornati con chip ‌Apple, e ci sono state persino voci su un nuovo MacBook da 12 pollici con questa nuova tecnologia.

Qualunque Mac venga rilasciato con un chip ‌Apple, comunque, arriverà nell’autunno del 2020. Per questo l’annuncio potrebbe arrivare all’evento del 15 settembre di Apple.

Niente iPhone 12

Sebbene inizialmente fosse pressoché scontata la presenza di iPhone 12 all’evento Apple, adesso la situazione si è completamente capovolta. Sembra, infatti, che la nuova line up di smartphone iOS non sarà presentata il prossimo martedì. La pagina YouTube allestita da apple in via ufficiale per mostrare l’evento al pubblico in streaming, infatti, non riporta nelle keyword la parola “iPhone 12”, sebbene sia presente solo iPhone.

Ad oggi, dunque, la convinzione è che Apple abbia rinviato l’evento di presentazione iPhone ad ottobre, e che fino a questa data non saranno rilasciati i nuovi smartphone. Il motivo principale potrebbe sarebbe da imputarsi alla pandemia e ai ritardi di produzione.

Ad ogni modo, se l’informazione dovesse essere errata, gli utenti potranno aspettarsi non uno, non due, non tre, ma ben quattro nuovi modelli di iPhone 12. Quelli entry level da 5,4 e 6,1 pollici, con i modelli Pro più costosi disponibili nelle dimensioni da 6,1 e 6,7 pollici.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.