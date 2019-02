Adobe Premiere Pro risolve il bug che distrugge gli speaker di MacBook Pro

Con un aggiornamento rilasciato oggi Adobe risolve un bug di Premiere Pro con effetti devastanti fortunatamente lamentato da un numero limitato di utenti.

Negli scorsi giorni abbiamo riportato le lamentele di alcuni utenti che hanno avvertito un forte rumore provenire dagli speaker di MacBook Pro mentre lavoravano con gli strumenti di Adobe Premiere Pro per modificare e migliorare le tracce audio delle clip video.

In un numero limitato di casi gli speaker cominciano ad emettere sibili e scratch a volume altissimo, anche se l’utente lo aveva in precedenza impostato al minimo, rumori che risultano fastidiosi anche all’orecchio. Quando questo si verifica gli speaker di MacBook Pro risultano danneggiati in modo permanente.

In una delle lamentele pubblicate sul forum di discussione Adobe, un utente dichiarava che in un Apple Store la riparazione di MacBook Pro è costata 600 dollari, questo perché per la sostituzione degli speaker Cupertino cambia l’intero pianale superiore della macchina che ospita anche tastiera, trackpad e batteria.

L’aggiornamento 13.0.3 rilasciato come update su Creative Cloud, sembra risolvere il bug Adobe Premere Pro in questione, almeno stando alle note di rilascio dello sviluppatore «Risolti i problemi con Premiere Pro che riducono l’interazione con il rumore e contribuiscono a minimizzare il possibile impatto».

In realtà una descrizione piuttosto generica che sembra indicare un fix parziale e non completamente risolutivo. Per il momento non ci sono precisazioni né da parte di Apple né di Adobe per quanto riguarda la gestione dei coti di riparazione per le macchine degli utenti che hanno già subito il guasto provocato da questo insolito bug.