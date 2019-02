Galaxy Fold potrebbe essere il peggior nemico di Apple

Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung presentato durante l’evento Galaxy Unpacked del 20 febbraio insieme ai nuovi Galaxy S10, potrebbe essere il peggior nemico per Apple. Lo rivela Goldman Sachs, la banca che sta sviluppando con Apple una nuova carta di credito compatibile con Apple Pay.

Sarebbero due i principali motivi che spingono l’istituto a vedere in Galaxy Fold il nemico pubblico numero uno per Apple. In primo luogo perché Apple ha finora guidato il mercato smartphone di punta, e Samsung gode ora di uno smartphone con caratteristiche di punta “superiori” al top di gamma della Mela, sia come prezzi, che come caratteristiche.

In secondo luogo, se Apple decidesse di lanciare il proprio iPhone pieghevole, Samsung potrebbe non essere disposta a fornirgli i display pieghevoli, almeno non inizialmente. Considerando che nessun altro costruttore sarebbe in grado di farlo, Apple non avrebbe la materia prima per il suo dispositivo pieghevole.

C’è da dire che Apple nel corso degli anni ha cercato di investire su altre società per garantirsi la fornitura di display OLED, chissà anche flessibili. Ad esempio, come ricorda anche il Korea Economic Daily, la Mela avrebbe investito quasi 3 miliardi di dollari nella società, così da poter garantire ad Apple un approvvigionamento di schermi in futuro. Oltre che per gli OLED gli investimenti di Apple in LG potrebbero includere anche OLED pieghevoli.

Samsung domina attualmente la produzione di pannelli OLED per smartphone, con una quota di mercato pari a circa il 95%. Secondo la banca di investimenti Goldman Sachs, riportata da Business Insider, il vantaggio di Samsung sugli schermi pieghevoli è quantificato in circa due anni, tempo necessario per gli altri costruttori per finalizzare la stessa tecnologia e raggiungere volumi di produzioni sufficienti. Nel frattempo Samsung punta a rafforzare ulteriormente la sua leadership con investimenti per costruire il più grande impianto di produzione OLED al mondo.

Ad ogni modo, il problema per Apple non sembra essere così vicino: la Mela, infatti, non sentirà il bisogno di competere fino a quando lo smartphone pieghevole del competitor risulterà avere un design davvero valido e funzionale. Al momento, secondo i rapporti, Galaxy Fold non incarnerebbe la perfezione in tal senso, sopratuttto per quanto concerne lo spessore del dispositivo, il prezzo estremamente elevato e soprattutto qualità dell’interfaccia utente.

Almeno al momento, Apple potrebbe soprassedere, concentrandosi invece sull’imminente lancio del nuovo servizio di streaming video, che potrebbe essere presentato il prossimo 25 marzo, in concomitanza con i nuovi iPad 2019 e AirPower.