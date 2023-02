Comprate Parallels Desktop 18 e avete 14 app gratis del valore di 946€

Dieci applicazioni di prima fascia e un risparmio di ben 946 euro per chi compra Parallels 18 È questo il succo del nuovo bundle con dieci app per Mac lanciato proprio da Parallels

Il pacchetto al contrario di altri bundle che si trovano in giro d include alcune delle più importanti applicazioni per il mondo Mac come Fantastical, Intego Mac Premium Bundle, Pdf Expert, Painter. Vediamo qui di seguito che cosa trovate nel pacchetto.

Parallels Desktop 18 per Mac : per la virtualizzazione di Windows, Linux e altri diffusi sistemi operativi su Mac senza riavviare. Nella nuova versione introduce tantissimi aggiornamenti (tra cui alcuni per i giochi) e supporta gli ultimi processori Apple.

: per la virtualizzazione di Windows, Linux e altri diffusi sistemi operativi su Mac senza riavviare. Nella nuova versione introduce tantissimi aggiornamenti (tra cui alcuni per i giochi) e supporta gli ultimi processori Apple. Parallels Toolbox per macOS o Windows : per fare pulizie sui dischi, scaricare un video da Internet o effettuare una presentazione senza distrazioni; una soluzione con più di 30 strumenti che semplificano l’esecuzione delle attività comuni

: per fare pulizie sui dischi, scaricare un video da Internet o effettuare una presentazione senza distrazioni; una soluzione con più di 30 strumenti che semplificano l’esecuzione delle attività comuni Parallels Access per iOS o Android: per accedere da remoto fino a 5 computer (PC o Mac) usando qualsiasi browser Web HTML5 o un numero illimitato di iPad, iPhone o tablet Android e telefoni utilizzando i gesti touch nativi.

per accedere da remoto fino a 5 computer (PC o Mac) usando qualsiasi browser Web HTML5 o un numero illimitato di iPad, iPhone o tablet Android e telefoni utilizzando i gesti touch nativi. MindManager Essential: acquisizione, organizzazione, gestione e condivisione di informazioni business-critical in modo semplice ed efficiente, con funzioni per trasformare idee e dati sparpagliati in mappe visive dinamiche, schemi, diagrammi di flusso, matrici e altro.

Fantastical : app per attività e calendario per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch offre con numerose funzionalità, tra cui eventi, attività, meteo, calendari, proposte di incontri, partecipazione istantanea alle conference call, creazione rapida di conference call, impostazioni calendario, 14 widget e molto altro ancora. È incluso l’abbonamento per un anno.

: app per attività e calendario per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch offre con numerose funzionalità, tra cui eventi, attività, meteo, calendari, proposte di incontri, partecipazione istantanea alle conference call, creazione rapida di conference call, impostazioni calendario, 14 widget e molto altro ancora. È incluso l’abbonamento per un anno. Painter : uno dei programmi di creatività più noti. Realizzate schizzi, pittura, illustrazioni e creazionu fotografiche artistiche straordinarie con pennelli realistici creati da artisti, sfumature impressionanti e una gamma di strumenti versatili per la pittura.

: uno dei programmi di creatività più noti. Realizzate schizzi, pittura, illustrazioni e creazionu fotografiche artistiche straordinarie con pennelli realistici creati da artisti, sfumature impressionanti e una gamma di strumenti versatili per la pittura. Winzip per Mac : suite per comprimere decomprimere immediatamente i file con la procedura affidabile di WinZip, proteggere i file con la potente crittografia AES e condividere direttamente su iCloud Drive, Dropbox, Google Drive e ZipShare, dall’interno di WinZip.

: suite per comprimere decomprimere immediatamente i file con la procedura affidabile di WinZip, proteggere i file con la potente crittografia AES e condividere direttamente su iCloud Drive, Dropbox, Google Drive e ZipShare, dall’interno di WinZip. Intego Mac Premium Bundle X9: software antivirus e firewall per Mac con due prodotti di protezione: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. È incluso l’abbonamento per un anno

software antivirus e firewall per Mac con due prodotti di protezione: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. È incluso l’abbonamento per un anno Hype Professional : crea animazioni che aggiungono un tocco distintivo alle pagine Web, infografiche, presentazioni, riviste digitali, annunci pubblicitari, iBook, contenuti formativi, prototipi di app, portafogli, GIF animate, video, interi siti Web e molto altro ancora.

: crea animazioni che aggiungono un tocco distintivo alle pagine Web, infografiche, presentazioni, riviste digitali, annunci pubblicitari, iBook, contenuti formativi, prototipi di app, portafogli, GIF animate, video, interi siti Web e molto altro ancora. CardHop: per gestire i contatti con estrema facilità e semplicità. Si può usare la telecamera di iPad o iPhone per scansionare rapidamente un bigliettino da visita o un indirizzo stampato su un documento.

per gestire i contatti con estrema facilità e semplicità. Si può usare la telecamera di iPad o iPhone per scansionare rapidamente un bigliettino da visita o un indirizzo stampato su un documento. Snagit 2023: potente strumento di acquisizione delle schermate e registrazione che rende estremamente semplice raccogliere e condividere informazioni. Con funzionalità intuitive di editing e accesso a una libreria di modelli, chiunque può trasformare semplici acquisizioni in immagini, GIF e video di qualità professionale.

Text Expander : Un programma per risparmiare tempo trasformando ciò che digiti regolarmente con poche combinazioni di tasti. Applica routine di testo, evitando di commettere errori. Permette di risparmiare tempo prezioso che potresti invece dedicare per offrire risultati alla tua azienda.

: Un programma per risparmiare tempo trasformando ciò che digiti regolarmente con poche combinazioni di tasti. Applica routine di testo, evitando di commettere errori. Permette di risparmiare tempo prezioso che potresti invece dedicare per offrire risultati alla tua azienda. PDF Expert : Per leggere PDF evidenziare e inserire note sui PDF in modo uniforme, compilare moduli, firmare e proteggere documenti e creare e aggiungere note in modo semplice e lineare su tutti i dispositivi Apple

: Per leggere PDF evidenziare e inserire note sui PDF in modo uniforme, compilare moduli, firmare e proteggere documenti e creare e aggiungere note in modo semplice e lineare su tutti i dispositivi Apple Fantastical Scheduling: strumento di pianificazione creato per Mac, iPhone e iPad. Consente agli utenti di pianificare le riunioni con te, basta impostare gli orari in cui sei disponibile e condividere un link.

strumento di pianificazione creato per Mac, iPhone e iPad. Consente agli utenti di pianificare le riunioni con te, basta impostare gli orari in cui sei disponibile e condividere un link. ADRemover: per bloccare gli annunci pubblicitari che significa caricamento più rapido dei siti Web, risparmio medio sui dati del 19%. Offerto con supporto telefonico VIP, 7 giorni su 7

Complessivamente questo pacchetto vi permette di risparmiare quasi mille euro. Tutti questi software sommati infatti avrebbero un valore di 946 euro. Ma li pagate solo 99 €. Il prezzo del solo Parallels

Il bundle premium a tempo limitato di app per Mac di Parallels è disponibile solo fino a lunedì 28 febbraio e può essere acquistato qui. Gli attuali clienti di Parallels Desktop per Mac possono eseguire l’upgrade al pacchetto qui