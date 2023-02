MacBook Pro M2, sfondi e wallpaper mostrano com’è bello dentro

Da diversi anni c’è chi si diletta nella realizzazione di sfondi per iPhone che ne replicano al dettaglio la componentistica interna, e per questo nuovo anno il grafico Basic Apple Guy ha superato sé stesso disegnando la versione a misura dei MacBook.

Nell’ultima serie, disponibile in sei diverse colorazioni, è possibile ammirare l’interno degli ultimi MacBook Pro con processore M2, scrupolosamente dettagliato e fedele a quel che è possibile trovare effettivamente sotto lo schermo senza doverlo smontare. È praticamente una sorta di scansione ai raggi X che ci fa vedere la circuiteria interna del computer, che è incredibilmente più complessa di quella degli iPhone.

Ce lo spiega l’artista, che con la precedente serie sugli iPhone 14 dovette mettere insieme più di 2.000 pezzi disegnati a mano per poter ricreare fedelmente la sua scheda logica: nel caso degli ultimi MacBook Pro ne ha dovuti disegnare ed assemblare poco meno di 4.000.

Quando Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro M2 ho cominciato ad abbozzare qualcosa […] ma prima di tutto dovevo decidere se disegnarli da zero oppure provare a riadattare i pezzi già disegnati per i progetti precedenti. In ballo c’erano tonnellate di ore di lavoro, sicché alla fine ho deciso per una via di mezzo, cominciando quindi ad aggiornare quel che avevo già tra le mani: poi, se fosse diventato troppo problematico, avrei ricominciato da capo.