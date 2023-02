Windows 11 Pro ufficialmente supportato con Parallels Desktop sui Mac Apple Silicon

L’applicazione di virtualizzazione Parallels Desktop ora offre il supporto per Windows 11 Pro sui Mac con CPU Apple Silicon (M1, M2, ecc.). e Microsoft riconosce ufficialmente il supporto per queste macchine, riferendo in un documento di supporto che è possibile sfruttare sui software di virtualizzazione per Mac sia Windows 11 Pro per ARM, sia Windows 11 Enterprise.

Microsoft indica in un documento di supporto che è possibile sfruttare Windows 11 su Mac usando Parallels Desktop 18. Installare Windows dal software di virtualizzazione in questione è molto semplice: basta avviare Parallels Desktop, selezionare “Nuova” dal menu File, fare click su “Ottieni Windows 11 da Microsoft”, attendere lo scaricamento e installare Windows.

La versione di Windows per CPU con architettura ARM consente di eseguire applicazioni x86 ma vi sono delle limitazioni (intrinseche di Windows) con l’accelerazione supportata solo per DirectX 11.1 e OpenGL 3.3. Alcune tipologie di giochi top di gamma, ad esempio non sono supportati. Le app ideali da far funzionare su Windows per ARM sono le app ARM a 64 bit.

Nel momento in cui scriviamo Parallels offre Parallels Desktop in bundle con 14 app che semplificano le attività quotidiane con Mac e Windows.

Parallels Desktop supporta macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur 11, macOS Catalina 10.15 e macOS Mojave 10.14. Oltre a Windows sono supportate varie distribuzioni Linux (Ubuntu, Fedora, Red Hat Enterprise, Kali Linux e altre).