Calano i download di giochi per fine lockdown e inflazione

Per l’industria dei videogiochi il fatto che possiamo di nuovo mettere il naso fuori casa potrebbe essere un bel problema: pare infatti che con la fine delle restrizioni COVID gli americani stiano scaricando meno videogiochi sui loro cellulari, un disinteresse che in parte pare sia causato anche dalla diminuzione del potere d’acquisto del dollaro.

Così, dei quattordici generi di giochi per smartphone e tablet monitorati da Sensor Tower, solo uno ha registrato un aumento dei download nella prima metà dell’anno, mentre in quasi tutti gli altri c’è stato un grosso calo. Il confronto è ancora più evidente se si prende come esempio lo stesso periodo del 2021: da allora il mercato – dicono – è diminuito del 9,6% fermandosi a 11,4 miliardi di dollari.

Come dicevamo soltanto una categoria è andata bene ed è quella dei giochi di Azione, che tra i primi sei mesi del 2021 e quelli del 2022 è aumentata del 5,4% (54,7 milioni di download). E in questa area il gioco più scaricato è stato Genshin Impact, con i suoi 2,3 milioni di installazioni: lo seguono Galaxy Attack: Space Shooter e Galaxy Attack: Alien Shooter, rispettivamente alla seconda e terza posizione del podio.

Lo Sport ha più o meno resistito, con download stabili, mentre Simulazione, Puzzle e Sparatutto hanno subìto un calo modesto. Per tutti gli altri è andata peggio, e il quadro è ancora più cupo se si sposta l’attenzione dai download a quello dei ricavi.

Nei giochi Arcade c’è stata una rapida crescita, con i giocatori che hanno speso il 14,8% in più (176 milioni di dollari) rispetto all’anno scorso. E Clawee è il gioco che più di tutti ha trainato questa tendenza, generando 16,5 milioni di dollari negli USA: seguono nell’ordine Gold & Goblins e Idle Mafia.

Bene anche per i videogiochi Da Tavolo, cresciuti dell’1% sfiorando i 388,8 milioni di dollari; tutti gli altri generi invece sono in negativo, con i giochi di Corse che sono andati peggio di tutti gli altri registrando un -28,8%. I giochi Puzzle, che pure hanno perso l’8,8%, hanno incassato 2,3 miliardi di dollari mentre i giochi Casinò hanno generato 2,2 miliardi di dollari e, a seguire, quelli di Strategia hanno portato i ricavi a 2 miliardi di dollari.

Anche l’App Tracking Transparency di Apple – dicono – pare abbia influito in tal senso, perché consentendo agli utenti di dire NO al tracciamento, le app gratuite non possono più vendere spot personalizzati e di conseguenza le reti pubblicitarie, costrette a mettere soltanto quelle generiche, li pagano molto meno.

Ad ogni modo nonostante quindi l’uomo stia andando sempre più verso una massiccia digitalizzazione delle varie sfaccettature della vita e ha a disposizione innumerevoli opzioni di intrattenimento virtuali, se può scegliere un bel prato verde, una escursione in montagna o un tuffo al mare, (inflazione a parte) pare preferisca ancora optare per la vita all’aria aperta. Il reale batte il virtuale, con buona pace dell’industria dei videogiochi.