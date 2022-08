A breve Fitbit non permetterà più di trasferire musica dal computer

Se siete utenti di dispositivi Fitbit Versa, Versa 2 o Ionic, sarà bene sapere che a breve non sarà più possibile trasferire musica dal computer al dispositivo (file dei quali siamo i proprietari o che non richiedono una licenza).

In una pagina di supporto dedicata, Fitbit riferisce che dal 13 ottobre 2022 verrà disabilitata l’opzione che permette di trasferire playlist ai dispositivi Fitbit mediante computer, spiegando che gli utenti statunitensi potranno ad ogni modo continuare a riprodurre musica memorizzata sul dispositivo e trasferire musica con un abbonamento alle app Deezer o Pandora.

Fitbit Connect è un’app companion per Mac e Windows che consente di sincronizzare il dispositivo e scaricare musica dal computer su alcuni smartwath; Fitbit ha pian piano eliminato la necessità di questo software a favore della sua app mobile e non raccomanda più l’installazione dell’applicazione per computer nella pagina web dedicata all’impostazione del prodotto.

Senza accesso a Connect non è possibile scaricare musica sui dispositivi Fitbit se non si ha un abbonamento a Pandora o Deezer. L’app Musica sullo smartwatch è comoda per la possibilità di memorizzare e riprodurre diverse ore di brani e podcast direttamente dal polso (ascoltabili con auricolari Bluetooth e affini).

Il sito The Verge riferisce che il cambiamento non riguarda tutti i modelli Fitbit e che i dispositivi più vecchi permetteranno ancora il trasferimento di musica.

Molti utenti usano i dispositivi Fitbit per controllare dal polso la musica riprodotta sullo smartphone, indipendentemente se è quella trasmessa in streaming con Spotify o brani già scaricati sul telefono. L’impossibilità di caricare brani sul dispositivo, impedisce la riproduzione se si è offline o non si ha a disposizione il telefono.

Non è chiaro perché il produttore ha deciso di interrompere il supporto a Fitbit Connect; la spiegazione probabile è che il numero di utenti che usa questo servizio è limitato. Ricordiamo che Fitbit è stata acquistata da Google a novembre 2019, completando l’acquisizione a gennaio 2021 per 2,1 miliardi di dollari.