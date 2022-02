CalDigit Thunderbolt Station 4 mette a disposizione 18 porte

CalDigit ha annunciato Thunderbolt Station 4 denominato anche TS4, un dock con tecnologia Thunderbolt che offre ben 18 porte aggiuntive e che sarà disponibile da metà marzo 2022.

Tra le peculiarità di questo dock, la presenza di un connettore DisplayPort 1.4 (tipicamente non presenti nei dock di questo tipo) e la possibilità di ricaricare rapidamente i MacBook Pro grazie ai 98W erogati da una porta Thunderbolt 4 (le altre due erogano fino a 15W).

Altra particolarità di questo dock è la presenza di una porta ethernet e 2.5GbE, più veloce rispetto alla Ethernet (1 GbE) standard e quindi permettendo di migliorare le prestazioni di rete (soprattutto nello scambio di file di grandi dimensioni), compatibile ovviamente con lo standard 1GbE.

Sono presenti (qui i dettagli) 8 porte USB, tutte con velocità fino a 10Gb/s: 5 porte USB-A e 3 USB-C; la porta USB-C sulla parte frontale del dock offre alimentazione Power Delivery fino a 20W e quindi la possibilità di ricaricare in modo comodo e veloce iPad Pro e iPad Air (è comunque compatibile con tutti i dispositivi USB‑C). Tutte le porte USB, tranne le due porte USB-A sul retro, offrono la ricarica offline, permettendo di caricare i dispositivi connessi anche quando CalDigit Thunderbolt Station 4 non è collegato a un dispositivo host.

Sono presenti ancora tre porte Thunderbolt 4 (40Gb/s); una delle porte è sfruttata per la connessione host al computer, e le altre possono essere usate per collegare altri dispositivi esterni come monitor, unità SSD e così via.

Gli utenti macOS possono collegare un monitor con risoluzione [email protected], mentre gli utenti di Mac con CPU M1 Pro o M1 Max possono collegare fino a due monitor [email protected] Invece gli utenti di PC Windows possono connettere un monitor con risoluzione fino a 8K.

Come accennato CalDigit Thunderbolt Station 4 sarà disponibile da metà marzo: il prezzo previsto per l’Europa è di 324,99 € + IVA. Sulle pagine di macitynet trovate diversi articoli e recensioni dei dispositivi del costruttore, inclusa la recensione di Caldigit Element HUB e anche di Caldigit SOHO Dock.