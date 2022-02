Stripe lancia Tap to Pay Beta Program

Poco dopo l’annuncio di Apple relativo a Tap to Pay, il partner di lancio negli Stati Uniti Stripe annuncia l’avvio del Beta Program ristretta. Ricordiamo che con la nuova funzione in arrivo Tap to Pay sarà possibile ricevere pagamenti direttamente con iPhone senza dover ricorrere a lettori esterni e hardware aggiuntivo.

I pagamenti Tap to Pay possono essere ricevuti con gli iPhone delle ultime generazioni, da iPhone XS e successivi, utilizzando la piattaforma di pagamenti Apple Pay, carte di credito e debito dotate di tecnologia contactless oltre che con altri portafogli digitali. All’annuncio

Apple ha precisato che a partire da questa primavera Stripe sarà la prima piattaforma di pagamenti ad offrire Tap to Pay tramite iPhone ai propri partner, incluso Shopify e tutti i punti vendita che usano l’app Stripe.

Non a caso l’annuncio di Apple di Tap to Pay è arrivato poche ore prima che la multinazionale rilasciasse iOS 15.4 beta 2 che integra il framework Tap to Pay. All’interno del codice sono stati individuati un nuovo effetto sonoro per la conferma del pagamento, immagini che mostrano l’interfaccia Tap to Pay (in questo articolo ne riportiamo una pubblicata da Steve Moser) e vari messaggi relativi.

Tra questi iPhone pronto per ricevere un pagamento contactless, indicazione di avvicinare carta o dispositivo all’iPhone del venditore, attivare NFC e ripetere l’operazione, tempo scaduto, rimborsi, punti e bonus e altro ancora.

Inizialmente Tap to Pay sarà disponibile da questa primavera solo negli Stati Uniti con supporto per carte di credito e debito emesse dalle principali piattaforme, tra cui American Express, Mastercard, Visa e Discover. La funzione sarà disponibile per le piattaforme di pagamento partner e le relative app supportate.

Apple sta lavorando a questa nuova funzione fin dal 2020, da quando ha acquisito la startup canadese denominata Mobeewave. Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Pay in Italia rimandiamo alla guida di macitynet.