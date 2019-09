Come collegare un controller Xbox e PS4 ad iPhone, Apple TV e Mac con iOS 13, iPadOS, tvOS e Catalina

iOS 13, iPadOS e tvOS 13 e macOS Catalina sono tutti compatibili con i gamepad Bluetooth come quelli di Xbox e PlayStation. Non è una novità giacchè il supporto per questi dispositivi è disponibile sin dalla prima beta di questi sistemi operativi ma la possibilità ora è ancora più interessante in concomitanza dell’arrivo di Apple Arcade.

In un documento di supporto dedicato, Apple indica nuovi dettagli.

I controller supportati

Tra i controller wireless supportati ci sono: il controller wireless per Xbox con Bluetooth (Modello 1708) disponibile in vari colori con un prezzo a partire da 53 Euro su Amazon

Altro notissimo dispositivo compatibile è il controller wireless DUALSHOCK 4 per PlayStation disponibile in vari colori con pprezzo a partire da circa 50,99 Euro su Amazon.

Apple spiega che i controller Bluetooth MFi (Made for iOS), come Nimbus di SteelSeries, Horipad Ultimate e altri come Rotor Riot e Gamevice possono essere compatibili.

Come si abbinano

L’abbinamento di un controller è piuttosto semplice: con il controller wireless per Xbox bisogna mettere il controller in modalità di abbinamento e , premere il pulsante Xbox per accendere il controller, quindi tenere premuto il pulsante di connessione per qualche secondo.

Con un controller wireless Sony DUALSHOCK 4, occorre tenere premuti contemporaneamente il tasto PS e il tasto SHARE finché la barra luminosa non inizia a lampeggiare.

Dall’altra parte andate su impostazioni e sul controllo Bluetooth di iPhone e iPad o nel menu telecomandi di Apple TV o sul simbolo Bluetooth di macOS Catalina nel menu in alto e attivate la connessione Bluetooth e infine la ricerca del pad da colllegare.

Con che giochi sono compatibili

Potete giocare con i controllari su Apple Arcade (qui la nostra recensione) che offre accesso illimitato per 4,99 euro al mese a più di 100 nuovi giochi, in uscita da questo autunno. Apple Arcade è ora disponibile su iPhone e iPad, e più avanti sarà disponibile anche su altri dispositivi (Mac e Apple TV).

È possibile iniziare a giocare su un dispositivo e continuare su un altro. È supportata la funzione “In famiglia”, fino a sei utenti con un abbonamento. La Mela promette che nelle prossime settimane verranno aggiunti nuovi giochi e il catalogo si arricchirà con nuovi titoli ogni mese.

Con l’abbonamento a Apple Arcade, i clienti ottengono la versione completa di ogni gioco, inclusi tutti gli aggiornamenti e le espansioni, senza pubblicità né acquisti in-app. Anziché acquistare ogni singolo gioco, è possiible scaricare e giocare a tutti i titoli su Apple Arcade direttamente dal nuovo pannello Arcade dell’App Store. E possibile giocare anche offline, quando e dove si preferisce.

Qui sotto trovate l’elenco dei giochi di Apple Arcade gestibili con i controller esterni per il massimo divertimento.

Agent Intercept

Dodo Peak

Down in Bermuda

Explottens

Hot Lava

King’s League II

Mutazione

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Red Reign

Spaceland

In realtà dai nostri test abbiamo constatato che tantissimi altri giochi come Sayonara e Sonic Racing possono giovarsi del controllo via Pad visto che è possibile usare il joypad per cambio di direzione e navigazione.

Per tutti gli articoli su Apple Arcade, fate riferimento alla nostra sezione dedicata al servizio di abbonamento di Apple.