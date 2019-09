Apple arcade arriva il 19 settembre

Il primo primo protagonista della presentazione Apple del 10 settembre è Apple Arcade. Sappiamo, ormai, che si tratta sostanzialmente di un abbonamento per giochi mobile (iPhone e iPad), desktop (Mac) e per il salotto (Apple TV) con cui Apple intende rivoluzionare il modo in cui gli utenti giocano. Sul palco Apple ha presentato le prime esclusive, con Konami e Capcom tra i primi produttori a credere nel servizio.

Se fino ad ora i titoli noti prevedevano Beyond the Sky, Where Cards Fall, Final Fantasy e Fantasian, Lifelike, Overland, oggi si sono aggiunti produttori da novanta, come Konami e Capcom, il primo dei quali ha presentato un nuovo Frogger.

Si tratta, sostanzialmente, del classico arcade che tutti i giocatori hanno imparato a conoscere in passato, ma con una maggiore libertà nei movimenti della piccola ranocchia.

Capcom ha presentato, invece, un nuovo gioco d’avventura sottomarino, in cui il giocatore esplorerà i fondali dei mani, mentre un terzo sviluppatore, Annapurna, ha mostrato un terzo titolo totalmente originale, una sorta di endless game con visuale dinamica.

Sarà disponibile dal 19 settembre a 4,99 dollari, probabilmente 5,49 euro in Italia, con 100 giochi disponibili al lancio. Il primo mese sarà gratuito.