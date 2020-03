Calm, l’app per iPhone e Apple Watch per dormire bene, meditare e rilassarsi

Per rilassarvi, dormire meglio e meditare, potete farvi guidare da Calm, un’applicazione gratuita e disponibile per quasi tutti i dispositivi Apple che mette a disposizione una serie di strumenti utili a questi scopi.

Nominata da Apple “Applicazione dell’anno” nel 2017, stando a quanto dichiarano gli sviluppatori ad oggi viene utilizzata da “milioni” di persone in tutto il mondo. Calm, il cui nome è tutto un programma, offre infatti meditazioni guidate, programmi di respirazione, esercizi di stretching e musica rilassante con l’obiettivo appunto di calmare l’utente che ne fa uso.

Questa condizione mentale è infatti raccomandata da psicologi, terapisti ed esperti della salute mentale, che vedono nel rilassamento uno dei maggiori benefici per riuscire a gestire lo stress, aumentare la concentrazione (e di conseguenza la produttività), migliorare le relazioni ma anche l’autostima, ridimensionare il proprio metro di giudizio, calmare i bambini (scusate se è poco) e più in generale mantenersi in un ottimo stato di salute.

Le sessioni di meditazioni guidate offerte dall’app Calm vanno dai 3 ai 25 minuti, in modo tale da poter scegliere quella che più si adatta al momento libero che si ha a disposizione. Nell’app sono presenti anche oltre 100 “storie” per favorire il sonno, pensate sia per adulti che per bambini.

L’applicazione mette anche a disposizione un “Daily Calm”, ovvero un programma di 10 minuti da seguire a inizio o a fine giornata, oltre ad esercizi di stretching per rilassare i vari muscoli del corpo, più di 30 suoni rilassanti e diversi esercizi di respirazione.

Trattandosi di un’applicazione che, come dicevamo, è appositamente progettata per quasi tutti i dispositivi Apple – si scarica gratuitamente da App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV, manca perciò soltanto per la piattaforma Mac – può archiviare le varie sessioni di meditazione e di riposo nell’applicazione Salute di Apple.

Come dicevamo nella sua versione di base è gratuita mentre abbonandosi al prezzo di 14,99 dollari al mese oppure 69,99 dollari annuali (c’è anche il pacchetto una tantum a 399,99 dollari che offre l’accesso illimitato a vita) si possono sbloccare tutte le funzioni.