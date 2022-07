Canon EOS R3 mette il turbo col nuovo firmware

Nato grazie al feedback degli utenti, l’ultimo aggiornamento firmware di Canon consente di raggiungere nuovi livelli di velocità ed efficienza sulla serie EOS R: nello specifico la versione 1.20 per R3 definisce nuovi standard di velocità mentre il firmware v1.60 per EOS R5 prolunga i tempi di registrazione e il firmware v1.60 per EOS R6 ottimizza i flussi di lavoro.

Visto che la R3 rappresenta già un’ottima soluzione per la fotografia di cronaca e sportiva, l’aggiornamento firmware v1.20 migliora ulteriormente la sua velocità attraverso una nuova impostazione di scatto continuo ad alta velocità personalizzato che permette di raggiungere velocità di scatto comprese tra 30 fps e 195 fps, alla massima risoluzione in formato JPEG, HEIF o RAW. I fotografi possono così immortalare il momento decisivo di un’azione, come l’attimo in cui la mazza colpisce la palla nel baseball o un rapace attacca la sua preda.

Ma il nuovo aggiornamento non offre solo scatti estremamente veloci. Gli utenti EOS R3 potranno anche realizzare video Full HD a 240p, per ottenere frame rate precedentemente raggiungibili solo su videocamere dedicate. La registrazione a 240p rallenta l’azione di sei volte se riprodotto a velocità normale, consentendo di ottenere uno slow motion fluido ideale per guardare i momenti cruciali di un’azione in rapido movimento.

Per consentire ai fotoreporter di battere la concorrenza, l’aggiornamento v1.20 abbatte anche il tempo che intercorre tra lo scatto e la pubblicazione. Integrato di serie nella nuova EOS R7, il servizio Cloud RAW Image Processing sarà ora disponibile anche per EOS R3, applicando l’elaborazione deep learning disponibile tramite la piattaforma image.canon per migliorare la risoluzione e la nitidezza degli scatti, e riducendo al tempo stesso l’incidenza dell’effetto moiré. Questo servizio supporta anche l’elaborazione delle immagini tramite rete neurale che assicura una buona riduzione del rumore basata su AI, senza perdita di dettagli.

EOS R3 migliora anche la composizione integrata degli scatti realizzati con bracketing della messa a fuoco (focus stacking), per creare immagini nitide e con un’elevata profondità di campo, perfette per la fotografia macro. Questa funzione è disponibile anche in abbinamento con Speedlite EL-1.

In risposta ai feedback ricevuti, gli utenti possono ora assegnare un ritaglio 1.6x o altri rapporti di ritaglio a un pulsante personalizzato su EOS R3, che funge da extender integrato per consentire ai fotografi di zoomare velocemente e facilmente sui momenti che fanno notizia.

Oltre a questo EOS R3, EOS R5 ed EOS R6 ora includono la correzione dell’oscillazione all’interno della funzione Digital Movie IS. Questa correzione si aggiunge alla tradizionale correzione dello spostamento per garantire filmati ancora più stabili, specialmente quando si registrano vlog. EOS R3 è stata inoltre integrata con una funzione Time Lapse Movie che mantiene le impostazioni del filmato time lapse in caso di spegnimento accidentale della fotocamera.

Il firmware v1.60 per EOS R5 introduce in questa fotocamera una nota funzione di EOS R3 – Temperatura di spegnimento automatico – che (in base alle condizioni) consente di prolungare i tempi di registrazione.

Il nuovo firmware offre infine una serie di aggiornamenti per l’utilizzo con il Software Development Kit (SDK) di Canon. Le nuove funzionalità per gli utenti SDK comprendono il supporto per la pulizia del sensore da remoto, la possibilità di attivare il bracketing della messa a fuoco, opzioni di impostazione video ad elevato frame rate e sincronizzazione ad alta velocità/sulla prima tendina/seconda tendina e, per EOS R6, la possibilità di impostare le funzioni della ghiera di selezione da remoto tramite SDK.

I nuovi firmware sono disponibili per il download alla pagina di supporto del sito web di Canon.