BYD debutta sul mercato giapponese dei veicoli elettrici

BYD JAPAN, filiale nipponica di BYD Company Limited, ha organizzato una conferenza a Tokyo, evento che segna il debutto ufficiale di BYD sul mercato dei veicoli passeggeri in Giappone.

I modelli del produttore presentati all’evento sono tre: BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN e BYD SEAL.

BYD ATTO 3 sarà la prima vettura di BYD commercializzata in Giappone, con disponibilità prevista a partire da gennaio, seguita da BYD DOLPHIN e BYD SEAL, in vendita rispettivamente nella metà e nel secondo semestre del 2023.

“Essendo tra le prime aziende al mondo ad aver sviluppato veicoli elettrici, BYD vanta 27 anni di competenza ed esperienza nel campo delle vetture alimentate con nuove energie, ed è esperta di tecnologie avanzate come batterie, motori elettrici, sistemi di controllo elettronici e chip per automobili”, ha dichiarato Wang Chuanfu, Chairman e President di BYD. “ggi, a seguito del supporto e delle aspettative dei consumatori, BYD debutta ufficialmente sul mercato giapponese delle vetture passeggeri alimentate con nuove energie, impegnandoci a promuovere la mobilità elettrica per migliorare la vita”.

BYD ha iniziato nel 1999 a fornire batterie ricaricabili ai clienti nipponici; in seguito ha avviato la commercializzazione di soluzioni innovative per l’accumulo energia e per il solare, di autobus e carrelli elevatori totalmente elettrici e di altri prodotti, guadagnano un’ottima reputazione nel paese asiatico.

Attualmente la presenza di BYD nel comparto dei veicoli alimentati con le nuove energie si estende a oltre 400 città di 70 paesi e regioni di sei continenti.

BYD (Build Your Dreams) è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche e opera in quattro settori: Autoveicoli, Elettronica, Nuove Energie e Trasporto ferroviario.

Dalla sua creazione, nel 1995, l’azienda ha sviluppato rapidamente solide competenze nelle batterie ricaricabili, offrendo a livello globale sue soluzioni per le rinnovabili, con attività in oltre 50 paesi e regioni. Vanta la creazione di un Ecosistema energetico a emissioni zero, che include sistemi per la generazione di energia solare, accumulo di energia e motorizzazione elettrica avanzata. Su questa azienda ha scommesso Warren Buffet ed è quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen.

