Canon PowerShot G7 X Mark III gira video a 4K, in diretta e in verticale per Instagram 

Arriva un nuovo membro per la famiglia PowerShot G con grande sensore, elevata velocità di scatto continuo video 4K e tante caratteristiche innovative che cambiano il concetto di “compatta” per trasferirlo nel mondo della foto pronta e velocissima, dei video e dei social.

La nuova PowerShot G7 X Mark III di Canon è dotata uno zoom 4.2x con apertura f/1.8-2.8 e un ingresso microfono da 3,5 mm (non c’è uscita cuffia), offrendo a storyteller e vlogger una qualità d’immagine eccellente e un suono nitido. La ridotta profondità di campo, prodotta dall’ampia apertura, consente di catturare anche i minimi dettagli con la massima nitidezza e di creare il classico effetto bokeh.

Con un peso di soli 304 grammi PowerShot G7 X Mark III ha a bordo il processore d’immagine DIGIC 8 e un sensore stacked da 1.0 pollice e 20.1 megapixel che consente di produrre foto e video 4K di qualità.

Grazie al formato RAW CR3, le nuove arrivate della serie G dispongono di un’ampia gamma dinamica totalmente supportata da Canon Digital Photo Professional (DPP) e altri software di gestione ed elaborazione delle immagini, offrendo agli utenti maggiore flessibilità in fase di post-produzione.

Controllo completo anche in manuale

Sia in modalità Auto che Manuale. PowerShot G7 X Mark III assicura un utilizzo semplice e intuitivo, con un menu ispirato alle fotocamere professionali della gamma EOS. I livelli di controllo e personalizzazione in puro stile reflex consentono agli utenti di perfezionare le loro capacità tecniche nelle riprese in movimento. Una ghiera di controllo permette di accedere direttamente alle impostazioni principali, per un approccio più pratico e un utilizzo più immediato.

PowerShot G7 X Mark III offre una messa a fuoco automatica ottimale, che l’utente può ulteriormente perfezionare intervenendo manualmente con la funzione AF+MF, per catturare i soggetti in modo ancora più preciso. Un filtro ND integrato permette di ottenere immagini dai colori vivaci, anche in condizioni di luminosità elevata.

Offre una messa a fuoco automatica rapida e una velocità di scatto continuo a 20 fps, per immortalare qualsiasi situazione di viaggio. La modalità RAW Burst a 30 fps permette di cogliere anche i momenti più spontanei.

Il touch screen di PowerShot G7 X Mark III garantisce ai vlogger la possibilità di realizzare contenuti perfetti, con video e foto perfettamente a fuoco all’interno dell’inquadratura che può essere pure in verticale grazie ad un sensore interno. I video girati sono pronti anche per Instagram o altri social media.

Contenuti in 4K con tutte le opzioni

La stabilizzazione digitale dell’immagine integrata permette di creare filmati in 4K 30 fps stabilizzati e uniformi, anche quando si riprende su terreni sconnessi o in veicoli in movimento; la funzione HDR riduce al minimo la perdita di dettaglio, mentre la migliore gamma dinamica offre libero sfogo alla creatività e consente di realizzare video dall’aspetto naturale. E’ disponibile pure il Frame rate fino a 120 fps in formato Full HD per video in slow-motion.

Sempre connessi, anche in diretta

La connettività Wi-Fi e Bluetooth consente di catturare momenti spontanei e di inviarli immediatamente al proprio computer, smartphone o social media, mentre la funzione live streaming su PowerShot G7 X Mark III permette ai vlogger di condividere i contenuti in diretta con i propri follower, per un coinvolgimento in tempo reale.

Se collegata a un dispositivo smart compatibile la PowerShot G7 X Mark III può ricevere automaticamente le informazioni sulle coordinate GPS, in modo da semplificare il processo di applicazione dei tag alle immagini sui social media. Infine, l’uscita HDMI, per lo streaming e per la registrazione su un dispositivo esterno collegato alla fotocamera, semplifica i flussi di lavoro.

Per ulteriori informazioni sulla serie PowerShot G, inclusi i nuovi modelli PowerShot G7 X Mark III, potete visitare questa pagina del sito Canon.

PowerShot G7 X Mark III sarà disponibile a partire da Agosto 2019 al prezzo suggerito di 815,99 EUR.

Principali caratteristiche di PowerShot G7 X Mark III:

Nuovo sensore CMOS stacked da 1.0 pollice e 20.1 megapixel

Processore d’immagine DIGIC 8

Video 4K (senza crop)

Video Full HD a 120 fps

Scatto continuo a 20 fps e modalità RAW Burst Mode a 30 fps

Connettività Wi-Fi e Bluetooth®

Formato e peso tascabili

Disponibile in Silver e Nero