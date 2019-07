Con la promozione Apple Back to School 2019 metti nello zaino le cuffie Beats

Agli studenti e agli insegnanti Apple riserva una sorpresa Beats: con l’offerta Back to School 2019 Apple – arrivata nel pomeriggio del 9 luglio 2019 dopo poche ore di attesa con lo Store chiuso temporaneamente – fornirà agli studenti le cuffie Beats gratuite con l’acquisto di un MacBook o di un iPad. È la prima volta che Apple include nell’offerta del Back to school dei prodotti di marchio Beats: si tratta delle cuffie over-era Beats Studio 3, Beats Solo 3 o BeatsX.

La promozione permette di avere un paio di cuffie Beats Studio 3 Wireless con l’acquisto di un portatile Mac o un iMac. “Gli universitari adorano il Mac: è il notebook perfetto da usare ovunque, a casa e in aula, ed è la scelta preferita degli studenti che frequentano istituti di istruzione superiore – ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac Product Marketing di Apple -. Con un prezzo studenti ribassato per MacBook Air, e il MacBook Pro 13” aggiornato con prestazioni più veloci, Touch Bar e Touch ID ad un prezzo inferiore per gli studenti, questo è il momento perfetto per portare un Mac all’università”.

Nell’offerta Back to School 2019 rientrano MacBook Air e MacBook Pro. L’offerta è dedicata agli studenti universitari, ai loro genitori, ai docenti e al personale universitario che acquistano sull’Apple Store Education. Sono previsti sconti speciali Education su Mac, iPad, AppleCare e una selezione di accessori e servizi.

La promozione si aggiunge ai soliti sconti riservati per insegnanti e studenti, che consentono l’acquisto ad un prezzo ribassato del 5-10 per cento.

In concomitanza con il lancio della promozione Back to School 2019, Apple ha presentato gli aggiornamenti MacBook Air è disponibile a partire da €1.279 e ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari. MacBook Pro è disponibile a partire da €1.549 e ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari. Sono entrambi disponibili da oggi su apple.com e tramite l’app Apple Store, e in settimana presso alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple. Le specifiche tecniche dettagliate, le opzioni per la configurazione personalizzata e gli accessori sono disponibili online su apple.com/mac.

