Caricabatterie per iPhone, AirPods ed Apple Watch: 29,99 euro invece che 39,99

Caricare Apple Watch e un iPhone insieme con un perfetto set da scrivania in sconto: 29,99 euro invece che 39,99 euro. L’opportunità vi è offerta da Anker che in collaborazione con Macitynet vi offre questa opportunità, particolarmente interessante per chi ha tutti e due questi gadget della Mela.

L’accessorio in promozione è l’Anker Powerwave+ che Macitynet ha recensito qualche mese fa. In quell’articolo che vi invitiamo a leggere presentiamo tutti i pregi della piccola piattaforma che unisce in sé un duplice sistema di ricarica. Da una parte la classica piastra sulla quale semplicemente appoggiando il telefono questo verrà ricaricato, dall’altra un supporto tagliato ad hoc per il “gettone” con il quale si ricarica Apple Watch. Il cavo, non incluso (dovrete usare quello che trovate dentro alla confezione dello smartwatch) si arrotola all’interno della stessa piattaforma a formare un sistema molto comodo, compatto ed integrato.

Il sistema, venduto assieme ad un caricabatterie, ha tutti i vantaggi di altri caricabatterie wireless (uniti agli svantaggi, come una carica più lenta) ma con in aggiunta anche quello di creare una stazione che contribuisce a tenere ordinata la scrivania. Tra l’altro potrete anche ricaricare gli AirPods quando non starete ricaricando un iPhone.

Anker Powerwave+ costerebbe 39,99 euro, ma usando il coupon integrato (lo trovate sotto il prezzo) otterrete uno sconto di dieci euro e lo pagherete solo 29,99 euro.