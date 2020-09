Apple il 15 settembre non presenterà iPhone 12, ma Apple Watch 6

A parte le primissime generazioni, Apple ha sempre presentato i nuovi iPhone a settembre, quest’anno però l’evento Apple del 15 settembre con ogni probabilità sarà focalizzato su Apple Watch Serie 6 e nuovi iPad, mentre i nuovi smartphone 5G arriveranno solo a ottobre.

L’indicazione del posticipo è arrivata direttamente da Apple all’ultima presentazione dei risultati trimestrali, quando Luca Maestri ha dichiarato che quest’anno gli iPhone sarebbero arrivati con alcune settimane di ritardo. Ora però che l’evento Apple del 15 settembre si concentrerà su Apple Watch 6 e nuovi iPad, ma non sugli iPhone 12, è indicato anche da due fonti attendibili.

Trattandosi di fonti esterne a Cupertino non sono ufficiali e devono essere accolte con cautela, in ogni caso più volte in passato Mark Gurman di Bloomberg ha anticipato correttamente piani, prodotti e mosse di Cupertino. In un post su Twitter pubblicato immediatamente dopo la diffusione dell’invito Apple, il giornalista di Bloomberg scrive che «Mi è stato detto che Apple non annuncerà l’iPhone fino a ottobre. Questo è per l’iPad e l’Apple Watch con ogni probabilità».

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

A corroborare il posticipo dei nuovi terminali arriva anche un post su Twitter pubblicato da John Paczkowski, un altro giornalista di tecnologia USA che in passato ha dimostrato di avere buoni agganci nell’universo di Cupertino. Senza precisare quali siano i prodotti in arrivo il post consiglia di «Non trattenere il respiro per il nuovo iPhone» in relazione all’evento Apple del 15 settembre.

Sept. 15. Don't hold your breath for the new iPhone. pic.twitter.com/yIIySox0fy — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) September 8, 2020

Infine l’indicazione di Apple e le anticipazioni di questi minuti, concordano con quanto emerge in questi giorni da costruttori e fornitori della catena di approvvigionamento di Cupertino. Le movimentazioni delle componenti e l’inizio della produzione iPhone 12 è atteso dalla metà di settembre, con aumento alla produzione a pieno regime solo verso fine mese e prima metà di ottobre. Questo a cominciare da iPhone 12 6,1” con doppia fotocamera che sembra sarà il primo ad arrivare sul mercato, mentre gli altri modelli da 5,4” e soprattutto le versioni iPhone 12 Pro più costosi potrebbero arrivare in un secondo momento.

Così ad ottobre con ogni probabilità vedremo Apple Watch Serie 6, nuovi iPad e magari anche AirTags, i dispositivi trovatutto che sembrano richiamati anche dalla grafica che rappresenta una strada tortuosa per ritrovare gli oggetti smarriti. Tra gli altri candidati potenziali le prime cuffie a marchio Apple indicate come AirPods Studio, un nuovo HomePod più piccolo ed economico, forse anche il primo portatile con processore Apple Silicon.

