C&C S.p.A. apre 7 nuovi store in Italia tra Lazio e Sardegna

A meno di 100 giorni dall’ultima acquisizione, C&C S.p.A, gruppo italiano di Apple Premium Reseller, Centri di Assistenza Autorizzati Apple e Apple Authorised Education Specialist, torna a far parlare di sé. L’azienda pugliese, infatti, approda a Roma e, contemporaneamente, sbarca anche in Sardegna: a Cagliari, Sassari e Olbia.

C&C S.p.A., guidata dai fratelli Gigli, allestirà sei nuovi negozi, divisi tra il Lazio e l’isola dei Nuraghi, grazie all’acquisizione di due marchi storici già esistenti nelle due regioni, iCon nel Lazio, e MyStore, in Sardegna. Aumentano anche gli store veneti che passano da otto a nove con l’apertura di un nuovo punto vendita a Cortina d’Ampezzo.

Diventano così 12 le regioni italiane e 36 le città che vantano la presenza di C&C, brand che con i suoi 39 store nella Penisola, non è solo rivenditore Apple ma anche punto di riferimento per clienti consumer, education, business e per l’assistenza Apple.

“L’apertura dei negozi C&C a Roma, dove avremo due punti vendita, uno in Corso Francia e l’altro nel quartiere Prati, e nelle tre città sarde con quattro store, conferma il trend di crescita che sta caratterizzando la nostra azienda – raccontano Michele Gigli, amministratore delegato di C&C, e Luca Gigli, direttore delle risorse umane – A dimostrarlo vi sono pure i numeri del fatturato che, a fine anno, prevediamo supererà i 200 milioni di euro. Si tratta di un bel traguardo per un’azienda che, orgogliosamente, definiamo virtuosa e che, in meno di venti anni, ha raggiunto un risultato inimmaginabile solo fino a poco tempo fa. Ma noi non ci fermiamo qui, siamo ambiziosi e siamo convinti che, grazie alla passione nel proprio lavoro che contraddistingue il nostro team di 300 dipendenti, da Brunico a Lecce, possiamo fare ancora tanto per i nostri clienti. Certamente le sorprese non mancheranno anche nel 2021”.

Con l’acquisizione degli store nel Lazio e in Sardegna, C&C S.p.A. si conferma il più grande Apple Premium Reseller d’Italia, con un potenziale bacino di utenza pari a 20 milioni di persone e una capillare presenza in ogni angolo di Italia “con l’obiettivo di offrire ai clienti il migliore servizio possibile a marchio Apple.”