Caricatore da viaggio universale Topelek, con 4 USB e USB-C a soli 13,99 euro

Tra gli accessori indispensabili di chi viaggia non può mancare un adattatore per poter collegare gli alimentatori e le spine dei dispositivi elettrici/elettronici alle diverse prese del paese che si sta visitando. Ma al momento con appena 13,99 euro potete comprare di meglio. La promozione attualmente attiva con un codice permette infatti di acquistare a questo prezzo irrisorio Topelek TKTEPA169AB, un caricatore da viaggio di ultima generazione, dotato di tutte le spine presenti nel mondo insieme ad una presa passante universale, 4 USB tradizionali e una USB-C da 28W.

Praticamente una scatolina di appena 8,5 x 8 x 6 centimetri circa dalla quale è possibile estrarre la spina europea (come quella compatibile con le prese che abbiamo anche nelle nostre case italiane) oppure quella compatibile con le prese US/AU e UK e alla quale è possibile collegare la spina del phon, del caricatore di iPhone o di qualsiasi altro dispositivo elettrico o elettronico che abbiamo portato con noi. Di più: grazie alla presa passante di tipo universale è anche possibile collegarci accessori che non presentano la spina italiana, come ad esempio uno degli elettrodomestici presenti nella stanza d’albergo che stiamo visitando o un nuovo acquisto fatto proprio nel paese in visita che si desidera continuare ad utilizzare al rientro in patria.

Si perché questo caricatore non è solo utile in viaggio ma anche a casa o in ufficio. E’ infatti dotato di ben quattro prese USB-A tradizionali alle quali si possono collegare iPhone, iPad, cuffie, lettori MP3 e qualsiasi altro dispositivo che si intende ricaricare usando il solo cavetto, occupando quindi una sola presa di corrente e senza l’ingombro dei rispettivi alimentatori. Ciascuna presa può erogare fino a 2.4 A, quindi è sufficientemente potente per ricaricare a piena potenza fino a quattro tablet contemporaneamente.

Ma non è finita qui. Rispetto ai caricatori da viaggio simili che si potevano acquistare fino a pochi mesi fa, di cui diversi promossi anche tra le nostre pagine, questo è il più moderno di tutti perché include anche una presa USB-C da 28W, con cavo a doppia spina USB-C incluso nella confezione. La potenza è sufficiente per ricaricare al massimo della velocità un qualsiasi iPhone oppure anche un MacBook Air che normalmente utilizza un caricatore da 30W. Si avrà quindi una ricarica un po’ più lenta, ma potrebbe essere un compromesso accettabile in tutte quelle situazioni in cui si vuol viaggiare leggeri.

Il caricatore è certificato CE / FCC / RoHS, ciò significa che viene garantita la protezione dei dispositivi collegati da eventuali sbalzi di tensione. L’azienda promette anche un servizio di garanzia A VITA: nella scheda tecnica si legge «Se hai un qualsiasi problema con il prodotto, contattaci: faremo tutto il possibile per aiutarti». Se siete interessati all’acquisto, anziché 20 euro lo potete pagare solo 13,99 euro inserendo il codice Z3RTFFGJ nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 22 giugno.