Samsung Galaxy Watch Active 2 ora controlla la pressione del sangue

Il Galaxy Watch Active 2 è arrivato anche in Italia da diversi mesi. Adesso l’orologio guadagna una importante funzione per la salute, ossia il monitoraggio della pressione sanguigna, anche se soltanto per alcune aree geografiche.

In realtà, l’orologio di Samsung è stato progettato sin dall’inizio pensando a una serie di funzioni per il monitoraggio della salute, anche se per alcune di queste ci è voluto del tempo prima di poter essere adottate. E’ già successo con il sensore ECG, che ha dovuto ottenere il via libera ufficiale dalle autorità competenti prima di poter essere rilasciato. Adesso, dopo aver ricevuto il via libera dall’agenzia sudcoreana per la sicurezza dei farmaci, Samsung sta implementando il monitoraggio della pressione sanguigna sul dispositivo. Come per il sensore ECG, tuttavia, sarà disponibile solo per gli utenti della Corea del Sud.

Tuttavia, la mossa evidenzia ancora una volta le potenzialità del dispositivo. Dopo aver rilasciato l’orologio con un tradizionale monitor della pressione arteriosa, gli utenti potranno adesso sfruttare l’analisi delle onde del polso per misurare la pressione sanguigna e in qualsiasi momento. La calibrazione dovrà essere ripetuta ogni quattro settimane per ottenere una precisione ottimale.

Le letture vengono sincronizzate con l’app Samsung Health che si abbina all’orologio, così che gli utenti potranno tenere e traccia dei propri dati giornalieri, settimanali e mensili, potendo anche condividerli con il proprio medico.

Secondo SamMobile, la funzionalità è ora disponibile, disponibile per tutti gli utenti di Galaxy Watch Active 2 con l’ultimo aggiornamento del firmware, ma solo nelle regioni selezionate.

Ricordiamo che Galaxy Watch Active2 è in vendita nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop online (anche su Amazon) in versione alluminio da 40 mm al prezzo di 299 euro, che sale a 319 euro per il modello con cassa da 44mm. La versione in acciaio inossidabile da 40mm costa 399 euro mentre il modello con cassa da 44mm in acciaio viene venduto per 419 euro.