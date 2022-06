CarKey, Apple lavora al supporto per le auto di Hyundai

Apple sta integrando il supporto per la chiave di auto di Hyundai, permettendo di utilizzare il Wallet di iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto l’auto.

La funzionalità in questione è già integrata in iOS 15 per alcune auto di BMW e sfrutta la tecnologia Ultra Wideband disponibile su iPhone 11 o modelli successivi oppure Apple Watch Series 6 o modelli successivi.

A gennaio di quest’anno è circolata voce dell’arrivo del supporto in CarKey per vetture di Hyundai e della spin-off Genesis, con funzionalità specifiche per non meglio precisate vetture con questo brand.

Il sito Macrumors riferisce che da qualche giorno Apple ha integrato il supporto per alcune auto di Hyundai nei file di configurazione di Apple Pay. Come accennato, i nomi di Hyundai e quello di Genesis (brand di lusso dell’azienda sudcoreano) erano già emersi in precedenza; il nome di BYD (uno dei più importanti tra quelli che vendono veicoli elettrici in Cina), non sorprende giacché questo brand intende da tempo espandersi in altri paesi (incluso il mercato europeo) e recentemente ha annunciato di voler puntare d’ora in poi solo su vetture 100% elettriche o Plug-in.

Come accennato, è possibile utilizzare la chiave dell’auto su iPhone o Apple Watch per bloccare o sbloccare l’auto, metterla in moto e altro ancora (es. fornire a terzi una chiave virtuale temporanea, la disponibilità di alcune funzioni cambia in base al modello dell’auto).

Aggiungendo la chiave dell’auto all’app Wallet, è possibile attivare la modalità rapida, permettendo di utilizzare la chiave dell’auto senza dover riattivare o sbloccare il dispositivo o senza dover effettuare l’autenticazione con Face ID, Touch ID o un codice (utile ad esempio per bloccare o sbloccare l’auto semplicemente avvicinando il dispositivo alla maniglia della portiera). Per mettere in moto l’auto, basta tipicamente posizionare l’iPhone nel lettore della chiave dell’auto o avvicinare l’Apple Watch al lettore e quindi premere il pulsante di avvio dell’auto.

Apple, lo ricordiamo, fa parte del Connectivity Consortium (CCC), un consorzio che a giugno del 2019 ha annunciato la pubblicazione di un nuovo standard di riferimento per una chiave digitale che consenta di sfruttare dispositivi come gli smartphone con tecnologia NFC di usare il telefono per sbloccare e bloccare le portiere, avviare l’auto, ecc.