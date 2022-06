Apple annuncia i finalisti Apple Design Award WWDC 2022

Ogni anno Apple seleziona le migliori app che si sono distinte per design, innovazione, ingegnosità e risultati tecnici eccezionali per premiare gli sviluppatori con gli ambiti Apple Design Award: in vista dell’inizio lavori della conferenza sviluppatori WWDC 2022 di lunedì 6 giugno, che si aprirà con un keynote di presentazione alle ore 19 in Italia, Apple annuncia le app finaliste dei Design Award.

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle app finaliste nelle categorie Inclusività, Delizia e Divertimento, Interazione, Impatto sociale, Grafica e Visual e Innovazione. Per ognuna riportiamo anche la descrizione della categoria di Apple tradotta in italiano:

Inclusività

I finalisti di questa categoria offrono un’esperienza eccezionale per tutti supportando persone provenienti da background, abilità e lingue diverse:

Letter Rooms

Navi

Noted.

Procreate

tint.

Wylde Flowers

Delizia e divertimento

I finalisti di questa categoria offrono esperienze memorabili, coinvolgenti e soddisfacenti migliorate dalle tecnologie Apple.

Chineasy

Moncage

(Not Boring) Habits

Overboard!

Please, Touch the Artwork

Water Llama

Interazione

I finalisti di questa categoria offrono interfacce intuitive e controlli semplici che sono perfettamente adattati alla loro piattaforma.

A Musical Story

Gibbon: Beyond the Trees

Slopes

Transit

Vectornator: Vector Design

What Remains of Edith Finch

Impatto sociale

I finalisti di questa categoria migliorano la vita in modo significativo e fanno luce su questioni cruciali.

Active Arcade

Empathy

Gibbon: Beyond the Trees

Headspace

Rebel Girls

Wylde Flowers

Visual e grafica

I finalisti di questa categoria presentano immagini straordinarie, interfacce abilmente disegnate e animazioni di alta qualità che si prestano a un tema distintivo e coerente.

Alien: Isolation

Behind the Frame

Halide Mark II

LEGO Star Wars: Castaways

MD Clock

(Not Boring) Habits

Innovazione

I finalisti di questa categoria offrono un’esperienza all’avanguardia attraverso l’uso innovativo delle tecnologie Apple che li distinguono nel loro genere.

Active Arcade

Focus Noodles

Marvel Future Revolution

Odio

Procreate

Townscaper

Apple annuncerà i vincitori dei premi Apple Design Award WWDC 2022 lunedì 6 giugno alle ore 17 a Cupertino, intorno alle due di notte in Italia. Oltre al premio fisico costituito dal cubo in metallo con logo Apple e incisione laser, i programmatori vincitori ricevono hardware Apple come contributo per continuare a sviluppare per l’ecosistema di Cupertino.

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in streaming e visibile tramite l’app Apple Developer, oltre che sul sito web di Apple dedicato agli sviluppatori. Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.