BMW annuncia il supporto ad Apple Car Key

In occasione della Worldwide Developer Conference WWDC 2020, Apple ha annunciato che BMW diventerà la prima casa automobilistica a consentire ai propri clienti di utilizzare iPhone come chiave per auto completamente digitale: ora BMW evidenzia di essere stata la prima a integrare iPod nei propri veicoli, la prima a offrire il CarPlay wireless e ora a introdurre il supporto per la BMW Digital Key con tecnologia Apple Car Key, memorizzata in modo sicuro nell’Apple Wallet per iPhone.

BMW Digital Key per iPhone consentirà di utilizzare un tocco per sbloccare e mettere in moto, posizionando l’iPhone nell’alloggiamento per smartphone e premendo il pulsante di avvio. La configurazione della Digital Key può essere effettuata tramite la BMW Smartphone App. Il proprietario dell’auto può anche condividere l’accesso con un massimo di 5 amici, inclusa un’opzione di accesso auto configurabile per i giovani guidatori che limita la velocità massima, la potenza, il volume radio massimo e altro ancora. La gestione dell’accesso può essere effettuata dall’interno dell’auto e tramite Apple Wallet.

Le funzioni aggiuntive della nuova chiave digitale includono:

Archiviazione nel Secure Element dell’iPhone e accesso tramite Apple Wallet

Riserva di carica per iPhone in cui le chiavi dell’auto continueranno a funzionare fino a cinque ore se l’iPhone si spegne a causa della batteria scarica

Possibilità di condividere l’accesso con un massimo di 5 amici tramite iMessage

Compatibilità con Apple Watch

Il BMW Group ha riconosciuto il potenziale degli smartphone come chiavi digitali, se realizzato nel modo giusto, spiegando che la standardizzazione della Digital Key porta vantaggi per l’esperienza utente, la sicurezza e la disponibilità nei modelli di smartphone, tutti elementi chiave della strategia della Digital Key fin dall’inizio.

Sulla prima automobile BMW Serie 5 che supporta Apple Car Key e modelli successivi la chiave digitale può essere utilizzata sia con iPhone che con Apple Watch. Apple e BMW hanno lavorato a stretto contatto con il Car Connectivity Consortium (CCC) per portare avanti la definizione di standard globali. La specifica Digital Key 2.0 per NFC è stata rilasciata a maggio 2020, mentre la prossima generazione di Digital Key che utilizza la tecnologia Ultra Wideband è già ben avviata.

