Apple Car, il Ceo di Volkswagen non ci crede

Prima con il nome di Project Titan, poi con il più amichevole Apple Car, il volume delle indiscrezioni che circolano da anni è tale che pochi ormai dubitano dell’esistenza di un progetto interno a Cupertino per produrre una auto elettrica con guida autonoma completa: al contrario Herbert Diess, Ceo di Volkswagen è molto scettico al riguardo, in sostanza il dirigente non crede che alla fine Apple introdurrà davvero un’auto elettrica.

Viceversa il dirigente è convinto che la vera strategia di Apple sia quella di concentrarsi su una piattaforma e una soluzione software in stile CarPlay. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della conferenza hub.berlin a cui partecipa anche Apple rappresentata da Lisa Jackson, vicepresidente ambiente, politiche e iniziative sociali di Apple.

«Non sono sicuro che Apple porterà effettivamente le auto sul mercato alla fine. Sarebbe un grande sforzo» dichiara Diess riportato dai Reuters. Aggiungendo poi quella che ritiene la vera strategia di Apple in questo settore, cioè che si concentrerà sul software per il cruscotto e l’abitacolo.

È probabile che il dirigente abbia formulato la sua previsione tenendo in considerazione anche gli annunci di Apple alla WWDC 2022 sulla prossima versione di CarPlay di quest’anno. Ma la visione futura e il progetto già in corso puntano ad ampliare controlli e visualizzazione a ogni funzione principale dell’auto, oltre che al controllo di tutti gli schermi di bordo.

Con il futuro CarPlay Apple non nasconde la prospettiva di voler conquistare cruscotto, gestione dell’auto e vita di bordo. Per indorare la pillola ai costruttori, Apple offre loro la possibilità di personalizzare con il proprio marchio la futura interfaccia totale di CarPlay.

Secondo le ultime indiscrezioni il progetto Apple Car sarebbe in stop temporaneo per la ristrutturazione completa della divisione, resa necessaria anche per la fuoriuscita di numerosi dirigenti top.

