Da CATL la batteria Shenxing Plus per auto elettriche da record

Il mercato dell’elettrico non è più alle prime battute e sono tanti gli aggiornamenti che questi veicoli stanno registrando nel corso degli ultimi mesi; naturalmente, tra i punti di principale interesse per produttore e consumatori, vi è la questione delle batterie: CATL sembra voler mettere tutti d’accordo, presentando le nuove batterie Shenxing Plus, che promettono un’autonomia fino a 600 km, con una ricarica di appena 10 minuti.

Shenxing Plus sono batterie LFP: utilizzando il fosfato di ferro e litio più stabile, raggiunge una ricarica a 4C, che si traduce in un’autonomia fino a 600 chilometri in appena 10 minuti di ricarica. Questo risultato è reso possibile anche dalla densità energetica di 205 Wh/kg.

Batterie LFP

Le aziende automobilistiche tendono a utilizzare batterie al fosfato di ferro e litio (LFP) per veicoli più economici principalmente per due motivi: in primis perché costano meno e in secondo luogo perché sono più sicure.

Fino a questo momento, però, dove le batterie LFP non potevano competere con le batterie NCM era proprio il terreno della densità energetica. Ciò significava che per dare una maggiore autonomia, pur mantenendo il peso della batteria basso, le più costose NCM erano l’unica opzione percorribile, nonostante le LFP fossero presumibilmente più sicure. Adesso, queste nuove Shenxing Plus di CATL, con la loro densità energetica di 205 Wh/kg, sono pressoché paragonabili a molte delle batterie NCM.

Per raggiungere questo risultato, CATL ha impiegato una struttura a nido d’ape 3D sviluppato in casa per migliorare la densità energetica dell’anodo e controllare l’espansione del volume di carica e scarica. Questo sistema impiega anche la tecnologia CTB 3.0 (cella su corpo) che conferisce alla batteria una struttura a guscio integrato, aumentando così l’efficienza volumetrica del 7%.

CATL Shenxing Plus, fino a 1000 km in Cina

CATL sostiene che la nuova batteria possa consentire alle auto di raggiungere un’autonomia di 1000 km (dato calcolato su base CLTC). La Shenxing Plus, spiega il produttore, permette di raggiungere – con una ricarica di dieci minuti – un’autonomia di 600 km, con possibilità di aggiungere 1 km al secondo.

Giusto per fare un termine di paragone, l’attuale modello di batteria Shenxing può raggiungere i 400 km di autonomia in appena dieci minuti; la versione Plus, dunque, propone un miglioramento significativo.

Oltre al miglioramento nell’autonomia, funzionalità come un’efficienza di raffreddamento particolarmente elevata, una scatola ad alta tensione e un algoritmo AI di sistema di gestione intelligente della batteria, contribuiscono a garantirne la sicurezza.

Peraltro, CATL ha precisato di disporre di un’alta capacità produttiva, in grado di produrre una cella di batteria in un secondo, almeno nelle sue fabbriche di punta e per i modelli principali. Il costtuttore non ha però dichiarato quando sarà disponibile il modello Shenxing Plus.

Chi è CATL

CATL è leader nelle tecnologie energetiche ad alto contenuto innovativo; nel 2020 ha annunciato batterie garantite per due milioni di chilometri nel 2021 la prima generazione di batterie agli ioni di sodio con una densità di 160 Wh/kg, integrate sulle vetture di Chery Automobile (casa automobilistica cinese).

