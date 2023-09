CATL costruirà le super batterie per auto elettriche in Europa

CATL – società cinese che si è fatta notare per la produzione di diverse tecnologie legate alle batterie, riciclaggio delle stesse e sistemi di accumulo – lo scorso mese ha presentato ShenXing, batteria LFP (litio-ferro-fosfato) vantando tempi di ricarica record: 10 minuti per caricare l’80% della batteria a temperatura ambiente, quanto basterebbe per consentire di percorrere 400 km con una vettura elettrica media (permettendo di spostarsi, ad esempio, da Firenze a Milano o, con una ricarica di 5 minuti, da Roma a Napoli).

Nell’ambito del salone dell’automobile di Monaco di Baviera, CATL (abbreviazione di Conteporaney Amperex Technology Limited e considerata la più grande azienda produttrice di batterie al mondo) ha comunicato nuovi dettagli sulla batteria in questione, facendo sapere che la produzione riguarderà anche l’Europa.

ShenXing supporta la ricarica con rating 4C (potenza quattro volte più elevata rispetto alla capacità nominale) e l’arrivo sul mercato (venduta a produttori selezionati) è previsto a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024.

Non è chiaro quali siano i partner con i quali l’azienda ha firmato o firmerà contratti di fornitura (l’azienda vanta ad ogni modo ottimi rapporti con Tesla e BMW). L’azienda cinese ha riferito che la produzione riguarderà anche l’Europa. Dal 2024 una parte di questa sarà assorbita da uno stabilimento tedesco, e successivamente (si stima, dopo due anni) anche lo stabilimento ungherese dell’azienda si occuperà della produzione degli accumulatori Shenxing.

A dicembre del 2022 una diversa batteria di CATL, denominata “Qilin“, è stata indicata da Time come una delle migliori invenzioni dell’anno: si tratta di un prodotto ad alta densità energetica (255 Wh/kg) che promette fino a 1.000 km di autonomia, grazie a tuta una serie di accorgimenti, compresa ad esempio la condivisione di alcune componenti tra vari elementi interni alla batteria.

CATL è leader nelle tecnologie energetiche ad alto contenuto innovativo; nel 2020 ha annunciato batterie garantite per due milioni di chilometri nel 2021 la prima generazione di batterie agli ioni di sodio con una densità di 160 Wh/kg, integrate sulle vetture di Chery Automobile (casa automobilistica cinese).

