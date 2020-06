CATL annuncia le batterie garantite per due milioni di chilometri

Le super batterie garantite per due milioni di chilometri promette di rivoluzionare il settore delle auto elettriche. Anche chi non possiede una vettura elettrica sa che le batterie si degradano nel corso degli anni: è un processo naturale che riduce in modo permanente la quantità di energia che una batteria può accumulare o la quantità di energia che può fornire. Succede anche con le batterie degli smartphone, che sono più piccole e con la degradazione che avviene in modo ancora più evidente.

Lo stato di salute inizia con il 100% (la quantità di energia che può fornire) per ridurre man mano la percentuale, uno dei problemi che rende riluttanti alcuni utenti nello scegliere veicoli elettrici. Una azienda dell’Asia orientale, Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), ha sviluppato una batteria con celle che possono funzionare almeno 1,24 milioni di miglia o 16 anni. Per capire di cosa stiamo parlando, il guidatore medio statunitese percorre mediamente 14.000 miglia l’anno.

Le attuali batterie usate sulle auto elettriche sono garantite per circa 200.000 miglia. Il balzo a oltre un milione di miglia, rappresenta una vera e propria svolta nell’ambito della mobilità elettrica e un elemento che potrebbe contribuire a spazzare i dubbi di chi pensa a queste vetture.

Il CEO di CATL, Zeng Yuqun, afferma che l’azienda è pronta a partire con la produzione non appena qualche big del settore effettuerà ordini, un messaggio che sembra essere destinato a Tesla (che già usa altri modelli di batterie di questo produttore per le Model 3 costruite a Shanghai) ma anche a Volkswagen (che poco tempo addietro ha però annunciato di voler produrle in casa, in Germania) o a General Motors, solo per ricordare le aziende più attive nel settore.

Le nuove batterie garantite per milioni di chilometri costerebbero solo il 10% in più rispetto a quelle attualmente usate su vari veicoli elettrici, come segnala Bloomberg. Aziende come BMW e Toyota sono già clienti di CATL e potrebbero aggiornare i contratti per ottenere i nuovi accumulatori. Gli accumulatori di una vettura elettrica incidono notevolmente sul costo complessivo dell’auto. La possibilità di poter usare per 16 anni gli accumulatori, senza il problema della riduzione della capacità, annulla tutti i dubbi di chi vorrebbe passare a veicoli che hanno il vantaggio di non emettere emissioni inquinanti (zero emissioni), sono silenziosi e offrono un costo per chilometro inferiore rispetto alle auto tradizionali.

