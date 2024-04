DJI Mini 4K è il drone economico per chi inizia a volare

Il prossimo drone DJI accontenterà davvero tutti, anche con un occhio di riguardo al portafoglio: il prossimo drone si chiama semplicemente DJI Mini 4K, una versione più economica dell’attuale Mini 4, che però non rinuncerà a caratteristiche di tutto rispetto.

Come suggerisce il nome stesso, sarà in grado di catturare video in 4K fino a 30 fps, o filmati a 60 fps ma con risoluzione di 2,7K, con bitrate video fino a 100 Mbps. Questo garantirà certamente video di qualità superiore rispetto all’attuale drone economico Mini 2 SE.

DJI Mini 4K non dovrà essere confuso con la serie Mini Pro, che certamente costa diverse svariate centinaia di euro in più. Con quest’ultima serie, Mini 4K, in USA proposto a 299 dollari), condividerà il peso, che rimane inferiore ai 249 grammi. Anche l’estetica e il design sono molto simili alla serie Mini che tutti conosciamo, offrendo una struttura pieghevole, oltre a non richiedere alcun patentino.

Ovviamente, le specifiche tecniche di questo drone non eguaglieranno quelle della serie Pro, ma offre qualità senza eguali in questa fascia di prezzo, a partire da una camera con zoom digitale 2x anche durante le registrazione in 4K, un gimbal a 3 assi e stabilizzazione digitale dell’immagine.

DJI Mini 4K, stando alle dichiarazioni della società arriva a trasmettere video 1080p fino a 10 km di distanza, anche se certamente in ambito europeo questa distanza verrà enormemente limitata.

Ancora, il drone offrirà una resistenza al vento di livello 5 e un’autonomia di volo fino a 31minuti, o fino a 93 minuti con il pacchetto Fly More.

Ovviamente, molte di queste caratteristiche suoneranno familiari ai piloti della precedente serie SE. Questo perché, quasi certamente, questo Mini 4K incarna un po’ la stessa filosofia dei precedenti SE, ma propone un rebranding a livello di nome.

Al momento in cui scriviamo è già disponibile per l’acquisto anche su Amazon a 299 euro.

