CATL ha annunciato super batterie che raddoppiano l’autonomia nelle auto elettriche

La cinese CATL ha riferito di essere pronta con una tecnologia per le batterie che promette di raddoppiare l’autonomia a parità di peso rispetto alle attuali oppure dimezzare il peso a parità di autonomia.

Con una densità fino a 500 Wh/kg, la tecnologia di CATL è indicata come in grado di offrire nuovi scenari per l’elettrificazione, compreso l’uso in aerei passeggeri.

Uno dei problemi delle batterie per i veicoli è il loro peso; quest’ultimo varia n base alla densità energetica: le celle più avanzate usate in genere attualmente hanno una densità di circa 250 Wh/kg (watt ora per ogni chilogrammo): 1 kWh pesa dunque circa 4 kg, 100 kWh circa 400 kg. La tecnologia dell’azienda cinese permette di arrivare a 500 Wh/kg e quindi ottenere energia con un peso che è la metà di quello richiesto in precedenza.

Attualmente, CATL riferisce di collaborazioni con partner che porteranno – tra le altre cose – allo sviluppo di aerei elettrici passeggeri e di test di conformità ai livelli generali di sicurezza dell’aviazione civile. È stata in ogni caso confermato il lancio di una versione di queste batterie per le auto affermando che la produzione in serie è prevista entro la fine dell’anno.

CATL ha in precedenza annunciato partnership con aziende come BASF per quanto riguarda i materiali per batterie, inclusi i materiali catodici attivi (CAM), e il riciclo delle batterie, con l’obiettivo di sviluppare una filiera delle batterie sostenibili.

CATL è leader nelle tecnologie energetiche ad alto contenuto innovativo; nel 2020 ha annunciato batterie garantite per due milioni di chilometri nel 2021 la prima generazione di batterie agli ioni di sodio con una densità di 160 Wh/kg, integrate sulle vetture di Chery Automobile (casa automobilistica cinese).

