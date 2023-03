La batteria velocissima di Baseus da 65 Watt PD ricarica il MacBook Pro

Una batteria d’emergenza per ricaricare interamente anche un MacBook Pro 13″ o un MacBook Air e iPad Pro 11? quella di Baseus è una possibile soluzione definitiva al nomadismo digitale, anche quello particolarmente esigente in cui c’è bisogno di lavorare in smart working e fuori casa tutto il giorno anche con pesanti compiti di elaborazione dati.

Ha una capacità pari a 20.000 mAh ed è leggermente più grande rispetto ad altre batterie più comuni che offrono lo stesso quantitativo di energia (se volete sapere gli ingombri, righello alla mano, siamo sui 15 x 7 centimetri ed è spessa quasi 3 centimetri), ma come dicevamo ha la capacità di poter ricaricare anche un computer portatile energicamente esigente come un MacBook Pro.

La sua uscita USB-C infatti è da 65 Watt, il che vuol dire che può ripristinare l’energia del portatile a piena potenza e, nel caso del Pro da 13″, parliamo di un +40% di energia recuperata in appena mezz’ora.

La capacità poi è sufficiente per ricaricarlo completamente almeno una volta e avere ancora a disposizione all’incirca un 20-30% di energia, ma si può usare anche per ricaricare altri dispositivi. Ad esempio può ricaricare 1,6 volte un iPad Pro 11″, oppure 3,6 volte un iPhone 14 Pro, oppure 1,2 volte la console Steam Deck. E per chi ha un telefono Samsung come l’S22, siamo intorno alle 3,2 ricariche con la possibilità di spingerla fino a 45 Watt.

I 65 Watt di potenza sono disponibili sia in uscita che in ingresso con tecnologie Power Delivery e Quick Charge 3.0, perciò la batteria stessa si può ricaricare molto rapidamente con un caricatore come quello del MacBook Pro di Apple.

Per le ricariche si hanno a disposizione due porte USB-A che erogano fino a un massimo di 30 Watt, ma c’è anche una USB-C da 65 Watt e un cavetto incorporato con guaina piatta e spina USB-C che funge sia da ingresso che da uscita, sempre a 65 Watt; e quando non lo si usa, basta infilare lo spinotto nell’apposito foro per ridurne gli ingombri.

Dove comprare

Se vi interessa, la trovate in vendita su Amazon per 84,99 €. Nel momento in cui scriviamo è scontata del 5% e si può attivare la casella coupon risparmiando altri 10 €, con un prezzo finale che quindi è di 69,99 €.