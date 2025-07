Apple cerca ingegneri per potenziare l’AI di Siri, Safari e Spotlight

Due offerte di lavoro di Apple, oltre che alcuni indizi dai dirigenti di Cupertino, puntano allo sviluppo di nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale AI in arrivo in diversi software della multinazionale. La prima posizione è apparsa su LinkedIn, mentre la seconda è pubblicata nella sezione del sito Apple per la ricerca del personale.

In tutti e due i casi il luogo di lavoro indicato è Bangalore (India) e le posizioni riguardano due ingegneri per i team machine learning e intelligenza artificiale. “Il nostro team è responsabile della realizzazione dei sistemi di Ricerca e Risposta ai quesiti tra i vari prodotti Apple, inclusi Siri, Safari, Spotlight e altro”, si legge in un annuncio.

“Collaborerai con eccezionali ingegneri responsabili di Ricerche e AI su sistemi di apprendimento automatico su larga scala per migliorare la comprensione delle Query, il ritrovamento e la Classificazione, sviluppando mattoni fondamentali necessari per esperienze basate sull’AI tra cui l’ottimizzazione e l’apprendimento per rinforzo”.

Il secondo annuncio è molto simile, ma non riguarda un ingegnere senior, ma un esperto AI. Eddy Cue (Senior Vice President Services di Apple) ha in precedenza confermato in tribunale che Apple sta lavorando attivamente per offrire funzionalità di ricerca basate sull’AI come opzioni in Safari.

Non sono noti i dettagli ma dagli annunci di lavoro in questione si evince che Apple potrebbe offrire una mix di funzionalità basate su Siri e ChatGPT (o Anthropic) e ricerche online basate su query, con la possibilità di ottenere risposte a domande complesse, includendo fonti Internet e dati aggiornati. L’implementazione potrebbe riguardare i vari sistemi operativi con funzionalità richiamabili da Siri, Safari e Spotlight.

Alla conferenza degli sviluppatori Apple WWDC dello scorso anno, Apple aveva promesso una Siri più personale, funzionalità in seguito rimandate e che ora, secondo indiscrezioni, dovremmo vedere in autunno.

Per tutti gli articoli sull’Intelligenza Artificiale si parte da questa pagina di macitynet.