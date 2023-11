Con iOS 17.2 iPhone 15 Pro può catturare i video spaziali per Vision Pro

Gli utenti di iPhone 15 Pro possono impostare l’acquisizione dei filmati registrando questi ultimi come video spaziali che sarà possibile visionare sul visiore Apple Vision Pro.

La funzione sarà disponibile con l’update a iOS 17.2 (è già presente nella beta distribuita degli sviluppatori) ed è pensata per consentire di catturare momenti preziosi in tre dimensioni, ricordi che sarà possibile rivivere con profondità mai vista prima su Apple Vision Pro (il visore che sarà disponibile dall’inizio del prossimo anno negli Stati Uniti).

Apple ha mostrato alcuni esempi di video spaziali alla conferenza sviluppatori (WWDC) di giugno: si tratta di video nei quali la prospettiva cambia al movimento dello spettatore.

Immaginate di poter registrare una festa, un matrimonio, un compleanno, filmati delle vacanze, ecc. e di poterli vedere mesi dopo a casa in un coinvolgente formato spaziale, rivivendo i ricordi, ritornando ai momenti nei quali sono stati registrati.

Per registrare un video spaziale con iPhone 15 Pro è possibile aprire le Impostazioni sul telefono, selezionare Fotocamera e attivare l’opzione “Video spaziali per Vision Pro”; aprendo da questo momento in poi l’app Fotocamera, l’opzione “Spaziale” sarà disponibile quando si seleziona “Video”.

In base a quanto emerge da Impostazioni nella beta di iOS 17.2, i video spaziali possono essere registrati su iPhone 15 Pro con risoluzione 1080p a 30 fps, e ogni minuto di video spaziale occupa circa 130MB di spazio di archiviazione.

I video spaziali vantano sei gradi di libertà (6DOF, Six Degrees Of Freedom) ovvero l’abilità di muoversi liberamente avanti/indietro, su/giù, sinistra/destra (traslare in tre assi perpendicolari) combinati con rotazione lungo tre assi perpendicolari, offrendo modalità di fruizione che mimano la visione nel mondo reale. I video VR con movimenti 6DOF rendono la fruizione naturale e realistica, permettendo all’utente di navigare in un ambiente virtuale.

Apple ha spiegato che Vision Pro è uno “spatial computer” rivoluzionario, avanti anni luce, diverso da tutto quello che è stato creato finora; va oltre i limiti dei tradizionali monitor, offrendo un’interfaccia pienamente tridimensionale controllata dai sistemi di input più naturali che esistano: gli occhi, le mani e la voce dell’utente. L’utente può interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio.

iOS 17.2 Beta 2 enables Spatial Video recording pic.twitter.com/mLMbI8aG6d — iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 9, 2023

A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.