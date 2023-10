Agli sviluppatori le prime versioni beta di iOS 17.2 e iPadOS 17.2

A solo un giorno di distanza dal rilascio delle versioni definitive di iOS 17.1 e iPadOS 17.1, Apple ha rilasciato – per il momento ai soli sviluppatori – le prime versioni beta dei futuri aggiornamenti a iOS 17.2 e iPadOS 17.2.

Gli sviluppatori registrati possono abitare lo scaricamento della beta selezionando Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e da qui attivare la voce “Aggiornamenti beta”. Per scaricare questo tipo di beta è necessario un Apple ID associato a un account sviluppatore.

Per il momento sappiamo poco dell’update a iOS 17.2 e iPadOS 17.2. Tra le novità c’è la possibilità di attivare iMessage Contact Key Verification, funzionalità di sicurezza che consente di assicurarsi di comunicare realmente con la persona desiderata, una funzione pensata per ambiti dove è richiesta una sicurezza particolarmente elevata. Questa funzionalità era stata annunciata lo scorso anno come in arrivo. Apple aveva spiegato che grazie ad iMessage Contact Key Verification, gli utenti che affrontano minacce digitali fuori dall’ordinario, per esempio giornalisti, attivisti dei diritti umani o politici, hanno la possibilità di scegliere un’ulteriore verifica per assicurarsi che lo scambio di messaggi avvenga solo con la persona con cui intendono comunicare.

Una novità per gli utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Pro è la possibilità di richiamare l’app Traduci al volo dal pulsante Azione.

Come sempre, Apple affina man mano il sistema operativo e predispone funzionalità previste ma non ancora attive. Altre due novità che dovremmo vedere con iOS 17.2 sono l’app Diario (suggerimenti per annotare momenti da notare in un diario in base alle foto che scattiamo, agli ultimi allenamenti, alla musica che ascolti e altro ancora) e l’API Journaling Suggestion, elementi che Apple ha in precedenza spiegato che saranno disponibili “in un aggiornamento software entro la fine dell’anno”.

Le nuove funzioni software di iOS 17 sono disponibili per tutti come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi. Anche iPadOS 17 è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

Per tutte le novità di iOS 17 vi rimandiamo a questo articolo; per le novità di iPadOS vi rimandiamo qui.