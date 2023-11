Samsung svela la traduzione delle telefonate in tempo reale con AI

Il prossimo smartphone top di gamma di Samsung sarà dotato di Galaxy AI, un pacchetto di intelligenze artificiali che «cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone». Parola di Wonjoon Choi, EVP e Responsabile R&D, Mobile eXperience Business, convinto che «finora non abbiamo visto l’AI su mobile applicata in modo veramente significativo», il che è un peccato visto il «potere nel facilitare connessioni, produttività e creatività» che i telefoni hanno.

Quella annunciata da Samsung è solo un’anteprima del nuovo sistema di intelligenze artificiali in arrivo sul Galaxy S24, che combina una AI di sua creazione presente nel dispositivo con quella basata sul cloud dei fornitori. Da qui al lancio molte cose potrebbero cambiare, altre se ne potrebbero aggiungere; per il momento Galaxy AI sarà fortemente integrata nel telefono tramite il pacchetto AI Live Translate Call, che è una specie di concorrente del Live Translate che Google ha già messo sui suoi Pixel.

Cosa bolle in pentola

Per un piccolo assaggio di uno dei benefici che Galaxy AI abiliterà, non bisogna guardare troppo oltre rispetto alla ragione per cui i nostri telefoni sono stati creati originariamente: la chiamata.

Se attivati infatti gli algoritmi di intelligenza artificiale saranno in grado di mostrare una traduzione in tempo reale di tutto quel che viene detto durante la telefonata sotto forma di registro di chat (nell’immagine c’è un esempio di dialogo tra un madrelingua inglese da New York e un coreano da Seul).

In aggiunta a tutto questo, il sistema è in grado di mostrare un pulsante “aggiungi evento” ogni volta che viene menzionata una data e un orario, così da poter segnare rapidamente in calendario gli appuntamenti di cui si sta discutendo al telefono.

Sull’AI di Samsung

Ricordiamo che Samsung è l’ennesimo big del mondo IT a dedicare risorse all’IA generativa: la sua tecnologia si chiama Gauss, denominazione che è un omaggio a Johann Friedrich Carl Gauss, il geniale matematico, astronomo e fisico tedesco, che ha dato contributi determinanti in analisi matematica, teoria dei numeri, statistica e in molti altri campi. Sulle componenti Samsung Gauss Language, Gauss Code, Gauss Image e tutte le altre novità in ballo trovate un nostro esaustivo approfondimento qui.