SBS acquista doodroo, la pellicola protettiva per l’effetto carta su iPad, Boox e Kindle

I prodotti doodroo sono rivolti, come i nostri lettori ben sanno visto che abbiamo recensito tra i primi nel 2020 le pellicole per iPad e ne abbiamo provate diverse versioni in questi mesi, sono rivolti dicevamo non solo ai grafici, illustratori, tatuatori, ingegneri, stilisti e architetti, ma anche a chi come studenti e insegnanti, utilizzano tablet, iPad e Apple Pencil come se fossero un “notebook con matita”.

Nato per i device iPad, doodroo è oggi anche la pellicola effetto carta al primo posto a livello mondiale per i dispositivi a marchio Onyx Boox. Disponibile anche per Remarkable 2 e, da qualche settimana, per i device Kindle.

L’intento di doodro è sempre stato quello di trasformare Tablet e iPad in un vero taccuino di carta creando la pellicola salvaschermo con la stessa resistenza e il suono di una matita che scrive su un quaderno.

Un risultato straordinario fino ad oggi e a lungo sognato dagli artisti e gli appassionati di scrittura, che lavorano sui loro tablet o iPad, a cui manca una superficie naturale. Di conseguenza, studenti, insegnanti, medici, designer e artisti, scettici nell’utilizzo di questi portatili perché non potevano provare la stessa sensazione di sostegno naturale, ora, grazie alla nuova pellicola, possono rivalutare l’uso di dispositivi digitali vivendo un’esperienza pari a quella cartacea.

La pellicola doodroo protegge lo schermo dai graffi e, grazie al suo effetto antiriflesso, dà dei risultati ottimali in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, è perfettamente funzionante non solo con Apple Pencil, ma anche con qualsiasi penna a stilo compatibile.

Per ulteriori informazioni su come reperire Doodroo da oggi in poi vi rimandiamo al sito di SBS.