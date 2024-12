Apple a caccia di petrodollari, punta la prua verso l’Arabia Saudita

Pubblicità

Apple ha annunciato piani di espansione in Arabia Saudita partendo dal lancio di un Apple Store online dedicato che arriverà nell’estate 2025. Lo store online permetterà per la prima volta agli utenti dello Stato arabo dell’Asia occidentale di acquistare prodotti, con il supporto diretto del personale dell’azienda.

Nel 2026 sarà il turno del primo di “molti altri” flagship store in Arabia Saudita. Questi negozi al dettaglio offriranno agli utenti la possibilità di acquistare direttamente prodotti e servizi in loco; nell’ambito della prevista espansione, Apple ha fatto sapere che è nella fase iniziale che porterà alla creazione di uno store a Diriyah, città ai limiti nord-occidentali della capitale Riad, nota per il quartiere di Ṭurayf, dal 2011 inserito nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

La strategia di espansione retail di Apple si basa su investimenti e attività esistenti nel Regno dell’Arabia Saudita. In questo Stato arabo esiste già una Apple Developer Academy, aperta a Riyadh nel 2021 in partnership con il governo saudita, la Tuwaiq Academy e la Princess Nourah Bint Abdul Rahman University.

L’Apple Developer Academy per sole donne della Princess Nourah bint Abdulrahman University offre formazione per aspiranti coders, designer e imprenditrici. Circa 2000 studenti hanno già completato i corsi di programmazione mediante l’accademia e hanno già pubblicato loro app sull’App Store, destinate sia a utenti locali, sia globali.

Apple ha predisposto altre opportunità formative con partnership. La scorsa estate è stato attivato il primo Apple Foundation Program misto (per uomini e donne) per apprendere basi sul coding e sviluppo app, con un focus sul gaming. Altre iniziative simili sono previste nel 2025.

Apple evidenzia che sta investendo e continua a investire in Arabia Saudita; negli ultimi cinque anni ha speso oltre 10 miliardi di SAR (Riyal saudita) con aziende di tutto il Paese. Riyadh è una delle 250 città nel mondo dove è possibile pagare i trasporti pubblici con Apple Pay (attivo nel Paede dal 2019); qui è attiva anche la modalità rapida per sfruttare con Apple Pay carte di pagamento o carte trasporti con metro e bus.

