Lo smartwatch CHAONB 116 plus vi costa solo 1 € con questa offerta

Non aspettatevi grandi cose dal CHAONB 116 Plus; ma se vi interessa provare uno smartwatch dalle funzioni basilari spendendo quanto spendereste per prendere un caffè al bar, allora approfittate dell’offerta in corso in queste ore.

Con un esborso sostanzialmente irrilevante vi portate a casa uno smartwatch “di prima generazione”, un modello molto semplice ma comunque utile per poter controllare al polso le notifiche ricevute sul telefono (da connettere via Bluetooth) e poco altro.

Lo schermo è di forma quadrata: trattasi nello specifico di un pannello TFT da 1,44 pollici con risoluzione pari a 128 x 128 pixel, a colori, dove poter appunto dare una rapida occhiata a quel che sta succedendo sul telefono dal punto di vista delle notifiche ricevute ma senza doverlo tirare fuori dalla tasca.

Comodo quindi se si sta partecipando ad una conferenza, o se si sta lavorando o magari ci si trova in un luogo rumoroso e affollato dove difficilmente si riuscirebbe a sentire il telefono che squilla, e si vuole comunque restare aggiornati sugli ultimi messaggi e chiamate in arrivo senza vivere col telefono in mano.

Dalla scheda tecnica apprendiamo che è “impermeabile” e che utilizza 128 MB di RAM e 128 MB di ROM, quindi non è di certo un orologio ultra-performante su cui far girare chissà quali applicazioni ma piuttosto possiamo considerarlo un monitor secondario del telefono, una sua estensione dove trasmettere in tempo reale un duplicato delle notifiche in arrivo.

La batteria è da 120 mAh e si ricarica a 1 A sfilando il cinturino in silicone: al suo interno infatti troverete la spina USB-A da inserire in un qualsiasi caricatore o powerbank per ripristinarne l’energia nel giro di qualche ora.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

