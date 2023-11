Black Friday, prese Matter compatibili Homekit a 5 € l’una

Quattro prese smart compatibili Matter, quindi perfette anche con HomeKit, oltre che Alexa e Assistente Google a solo 11,99 euro. E’ questa una delle offerte che sono apparse oggi su Amazon e grazie alla quale è possibile costruirsi un piccolo sistema domotico a domicilio spendendo davvero pochissimo e senza per altro avere a disposizione un Hub dedicato ma allo stesso tempo compatibili anche con il controllo vocale.

Le prese di cui pariamo sono prodotte da Meross, un marchio popolare e molto affidabile. Una volta connesse ad una presa a parete ci permetteranno di regolare gli elettrodomestici da qualsiasi posizione usando il sistema per la demotica di Apple assieme ad Amazon Alexa, il sistema Google Home, le automazioni con IFTTT e pure SmartThings mediante controlli locali.

Oltre a questa funzione base svolgono anche funzione di timer: possiamo quindi programmare l’accensione e lo spegnimento automatico dei elettrodomestici anche per via di una routine predeterminata, impostando singolarmente gli orari e i giorni in cui si vogliono accendere e spegnere le singole prese.

Gli smart plug di meross smart analizzano anche il consumo energetico in tempo reale e registrano lo storico del dispositivo connesso. Non richiedono alcun hub (basta collegare al router Wi-Fi di casa).

Queste prese, compatibili con lo standard italiano sono controllabili anche manualmente da iPhone, iPad, Apple Watch e gli altri dispositivi della Mela, oppure tramite comandi vocali con Siri da HomePod e tutti gli altri dispositivi abilitati al controllo dell’assistente vocale di Cupertino.

Come accennato siamo di fronte ad una offerta davvero molto appetibile. Parliamo di tre prese a solo 14,99 euro, ovvero meno di 5 euro l’una.