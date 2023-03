ChatGPT al polso, c’è l’app per Apple Watch

Dimenticatevi pure di Siri perché con watchGPT l’assistente vocale di Apple Watch diventa tutta un’altra cosa, questo grazie all’app che mette direttamente al polso le magie e i prodigi dell’intelligenza artificiale AI di OpenAI, creatori di ChatGPT.

Una soluzione pratica, almeno fino a quando Apple non introdurrà l’intelligenza artificiale AI generativa sul suo assistente vocale – che per citare Satya Nadella al momento è «stupido come un sasso». Così come lo sono d’altronde anche gli altri assistenti vocali tradizionali in confronto al ChatGPT di OpenAI: in attesa delle mosse di Apple, chi non vede l’ora di poter provare il chatbot del momento, può fare prime installando l’app WhatchGPT.

L’app è sviluppata da Modum B.V., quindi non è l’app ufficiale (che attualmente non esiste, neppure per iPhone o altra piattaforma), ma è del tutto affidabile perché sfrutta l’API pubblica distribuita da OpenAI, disponibile per chiunque voglia integrare le tecnologie del suo chatbot in qualsiasi software o servizio esterno.

Rispetto all’interfaccia web, l’unica attualmente offerta da OpenAI per interagire col chatbot, l’app appare molto più rapida e intuitiva, soprattutto perché anziché dover digitare le domande soltanto attraverso una tastiera è anche possibile dettarle direttamente con la voce.

L’app offre anche una Complicazione per accedere al servizio direttamente con un click dal quadrante dell’orologio. Le risposte ricevute dal chatbot possono poi facilmente condivise tramite SMS, email e social media direttamente dall’orologio.

La versione attuale (è la numero 1.1) ha una sola limitazione, quella di poter fare una sola domanda, ma in futuro sarà possibile avere un’intera conversazione col chatbot. Lo sviluppatore Hidde van der Ploeg starebbe infatti lavorando a un aggiornamento che permetterà anche di impostare l’input vocale come predefinito e di avviarlo direttamente dalla Complicazione.

Come scaricare watchGPT

L’app watchGPT per avere ChatGPT su Apple Watch è localizzata in lingua inglese, olandese, francese e spagnolo, costa 4,99 € e attualmente si trova alla posizione numero 2 nella categoria “Utility” su App Store. La versione attuale come dicevamo è la numero 1.1 e per poter essere installata richiede almeno 3 MB di spazio e la versione 13.0 di watchOS. Dal punto di vista della privacy lo sviluppatore non raccoglie alcun dato dall’app.

Un’alternativa

Nel momento in cui scriviamo su App Store è elencata un’altra app chiamata WatchAI che promette il dialogo con l’AI generativa, ma non è chiaro se si basa sul modello di linguaggio di ChatGPT.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intelligenza Artificiale fate riferimento a questo indirizzo.