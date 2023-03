Tim Cook vuole il visore di Apple prima possibile

Sia il CEO, Tim Cook, sia Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, spingono per il rilascio prima possibile del visore di Realtà Mista, nonostante il parere contrario del design team aziendale, che preferirebbe avere ancora più tempo a disposizione per ottenere un dispositivo più piccolo e leggero.

A riferirlo è il Financial Times spiegando che la tempistica per il rilascio del visore sarebbe diventata causa di contese all’interno dell’azienda.

L’industrial design team di Apple avrebbe messo in guardia i dirigenti spiegando ch il dispositivo richiede ancora tempo e preferirebbe un rinvio per ottenere sostanzialmentge quelli che apparirebbero come degli occhiali AR leggeri. Il team operativo di Apple, invece, spinge per una versione del prodotto stile occhiali da sci che consentirebbe ad ogni modo agli utenti di vedere video in 3D, fare esercizi interattivi ed effettuare chiamate con avatar virtuali.

Tim Cook, che prima di essere nominato CEO è stato direttore operativo, sarebbe schierato con Jeff Williams, respingendo le obiezioni dei progettisti Apple, premendo per il lancio anticipato di un prodotto “limitato” dal punto di vista del design. Parlando con il Financial Times, un non meglio identificato ingegnere di Apple che lavora sul dispositivo ha parlato di “enorme pressione” per avere il dispositivo prima possibile.

Il sito Macrumors ricorda che dopo la partenza di Jony Ive nel 2019, il design team ora risponde direttamente a Williams. Le attività di sviluppo sono sempre più gestite sotto il controllo di Cook; un ex ingegnere dell’azienda avrebbe riferito che uno degli aspetti positivi di lavorare per Apple era l’ideazione di soluzioni ingegneristiche per soddisfare anche “assurdi requisiti” del design team, esigenze stringenti che da qualche tempo sarebbe state affievolite.

Sul visore di Apple circolano voci da anni. Di certo c’è che è un oggetto al quale Tim Cook crede fermamente ed è il primo sviluppato interamente da Apple sotto la sua direzione.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che il visore dovrebbe integrare due schermi 8K, arrivare entro l’anno e di un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 3000$. A Cupertino, ovviamente, stanno preparando anche un’enorme operazione di marketing per l’adeguato lancio del prodotto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.